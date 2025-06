Pablo Heredia cuenta cómo fue el primer beso con Flavia Laos: “Estaba drogado, pero fue bonito y me enganché”

Pablo Heredia sobre su beso con Flavia Laos: “Me confundí, pero fue bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En su reciente participación en El Valor de la Verdad este domingo 8 de junio, el actor argentino Pablo Heredia no tuvo reparos en hablar sobre su relación con la actriz Flavia Laos, revelando detalles de su primer beso y cómo su conexión con ella se fue desarrollando.

En una conversación abierta con Beto Ortiz, Heredia relató que el beso que compartió con Flavia no fue una casualidad y, aunque sucedió bajo el efecto de las drogas, dejó una huella significativa en él.

El actor confesó que el primer acercamiento con la actriz ocurrió en un ambiente relajado, en una reunión en la que él estaba bajo los efectos de estupefacientes. Según el argentino, fue en ese estado alterado en el que comenzó a sentir una confusión emocional, que lo llevó a confundirse sobre lo que estaba sucediendo.

“Luego que terminó la relación con Ale Fuller, empezamos a ser más íntimos y se empezó a confundir la cosa. Fue de un momento a otro, y fue ese día”, explicó, refiriéndose a cómo la situación entre ambos se volvió más cercana antes de que finalmente se besaran.

A pesar de las circunstancias en las que ocurrió el beso, Heredia no dudó en calificarlo como algo especial. “Sentía más cosas de las que podría sentir, y fue un beso muy bonito”, comentó, agregando que la confusión que experimentó en ese momento no le restó el valor al gesto.

“Yo debo admitir que como fue tan de golpe y tan de la nada, porque ella es una persona así, con una personalidad fuerte, que cuando quiere algo lo tiene, leonina, sí me había pegado la situación”, reveló.

Para él, ese primer beso con Flavia fue un punto de inflexión que marcó el inicio de una atracción más profunda hacia ella. “Me confundí bastante”, admitió el actor, reconociendo que su interés por la joven actriz creció a raíz de ese primer contacto físico.

Pablo Heredia elogió personalidad de Flavia Laos

Heredia también detalló cómo la personalidad de Flavia Laos jugó un papel clave en su atracción hacia ella. Describió a la actriz como una persona con una personalidad fuerte y determinada, alguien que cuando desea algo, lo consigue.

“Ella tiene una personalidad fuerte, leonina, si me había pegado la situación”, comentó. El actor dejó claro que no fue solo una atracción pasajera, sino que empezó a sentirse cada vez más atraído por ella, lo que lo llevó a plantearse varias cosas respecto a su relación.

“Sí, me enganché, sentí cosas. No era una mujer más, me planteé cosas. Sí, hubo un vínculo”, agregó Heredia, sin entrar en detalles específicos, pero dejando claro que la conexión fue mucho más allá de un simple beso.

El actor argentino también resaltó que su relación con Laos no fue un hecho aislado, sino que fue el inicio de un vínculo que se fue desarrollando con el tiempo. A pesar de la confusión inicial, Heredia reconoció que fue significativa y que él terminó involucrándose de una manera más profunda con ella.

Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que Flavia Laos es amiga de Ale Fuller, quien fue su exnovia. Después de ese primer beso, Heredia fue reservado, pero dejó en claro que su relación con Flavia ocurrió. “Pasaron más cosas con Flavia, de quien tengo el mejor concepto”, dijo Heredia, lo que deja entrever que su relación fue más significativa de lo que inicialmente podría parecer.

