Aerodirecto del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez es blanco de críticas por demoras, mal estado de los buses y tarifa confusa

Algunas de las unidades que transportan a los pasajeros hasta el aeroparque todavía lucen los colores de la empresa Nueva América

Los problemas del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez traspasan sus propias fronteras. Cientos de pasajeros primero deben lidiar con un incómodo, confuso y poco aseado viaje antes de abordar su avión y es que el llamado Aerodirecto ya es blanco de muchísimas críticas a pocas semanas de su inauguración.

El periplo empieza desde el paradero de los buses. Las unidades, según los usuarios del servicio, no llegan a las horas anunciadas en su horario. “Se supone que todo el tiempo que estoy acá, debieron haber pasado tres buses. No cumplen con lo que dicen en las redes. Yo debería estar en el aeropuerto esperando a mi mamá”, dijo una pasajera.

Los que esperaron a la llegada de un bus enfrentan una nueva sorpresa pocos segundos después de subir a la unidad. El precio del pasaje no es S/2.00 como han venido anunciando las autoridades durante las últimas semanas. Aunque la pantalla de pago indica que ese es el monto a pagar, los choferes insisten en que se debe abonar lo que indica el tarifario que han pegado cerca a la puerta.

Hasta la fecha no se ha habilitado el pago con tarjeta de crédito y tampoco se proyecta el estado de los vuelos a través de las pantallas instaladas. (Fuente: Latina)

No todos los buses lucen como los anunciados antes de la inauguración del nuevo Aeropuerto. Las cámaras de Latina comprobaron que algunas unidades fueron de la empresa Nueva América y no lucen ninguna señal que indique que su destino final es el aeropuerto. Otro hecho alarmante fueron las lunas cubiertas de polvo.

Quienes optan por transporte particular para llegar o salir del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez se alarman al conocer que algunos choferes desean cobrar hasta S/150, cifras que triplican a las ofertadas semanas atrás dado que este nuevo aeroparque no cuenta con ingreso peatonal ni conexiones con otros servicios de transporte público.

¿Cuáles fueron los compromisos de los concesionarios de Aerodirecto? Catherine Pacheco, gerente legal de LAP, dijo que los acuerdos buscaron “que los operadores puedan cumplir reglas o condiciones para ingresar y usar las instalaciones del Jorge Chávez. Primero, que los vehículos no superen los diez años de antigüedad, que las unidades usen GNV, los choferes cumplan las funciones de chofer y cobrador y se habiliten los medios de pagos digitales”. “Yo no te podría hablar de manera genérica, (...) No tengo información. En la fiscalización también está la ATU y la Policía”, dijo la representante de LAP sobre los cuestionados buses.

AeroDirecto aumentará unidades y rutas para llegar al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez | Latina TV

Ola de cuestionamientos

El nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en Lima, Perú, ha enfrentado diversos cuestionamientos tras su ampliación y modernización. Uno de los principales puntos críticos apunta a problemas de infraestructura. Usuarios y expertos han reportado demoras en la entrega de obras complementarias y deficiencias en la conectividad vial, lo cual complica el acceso eficiente al aeropuerto desde distintos puntos de la ciudad.

También se ha señalado la falta de servicios y comodidades dentro de las instalaciones, especialmente en las primeras fases de inauguración de la nueva terminal, con una limitada oferta comercial, insuficientes áreas de descanso y dificultades operativas para el embarque y desembarque de pasajeros.

Carlos Gutiérrez, gerente de Aetai, responde ante las quejas de pasajeros sobre las deficiencias del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. (Video: Latina Noticias)

Otro aspecto debatido es la capacidad operativa del aeropuerto ante el crecimiento proyectado del tráfico aéreo. Algunos especialistas consideran que el diseño podría quedarse corto a mediano plazo en relación con el flujo de pasajeros y aeronaves, lo que podría crear cuellos de botella similares a los que motivaron su expansión en primer lugar.

Residentes de zonas aledañas y asociaciones civiles han planteado inquietudes sobre el impacto ambiental y el aumento de la contaminación acústica. Además, denuncian una insuficiente consulta previa a las comunidades afectadas por la ampliación del aeropuerto, así como posibles perjuicios sociales derivados del proyecto.

Por último, existen cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos de concesión y las contrataciones involucradas, con críticas al manejo de recursos y la demora respecto a los plazos iniciales prometidos.