Pasajera denuncia robo en su equipaje al llegar al nuevo aeropuerto Jorge Chávez: “Nos han roto la maleta”

Denuncian robo en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. (Video: TikTok Ccecisro)

Una ciudadana peruana que arribó el 7 de junio al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez denunció que le robaron parte del contenido de su equipaje. Relató que volaba desde Zurich (Suiza), con escala en Madrid, y al recoger su maleta en Lima, descubrió que el seguro había sido violentado, los cierres forzados y faltaban varios productos. Entre ellos, un kilogramo de chocolate suizo que traía como obsequio.

La mujer compartió su testimonio en la red social TikTok, donde aseguró que no fue la única afectada. Afirmó que había una fila de personas presentando quejas similares por pérdidas de artículos y retrasos en la entrega de maletas. Indicó, además, que intentó presentar una denuncia formal ante la oficina de Indecopi en el mismo aeropuerto, así como ante la aerolínea Latam, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta nota.

Pasajera denuncia robos en el aeropuerto Jorge Chávez. II (Video: Tik Tok: Ccecisro)

“Mi maleta fue rota, robaron un kilo de chocolate suizo, eran regalos, no fui la única, había cola de quejas, pérdidas de maletas, tardanza y robo de artículos dentro del aeropuerto nuevo”, denunció la mujer en la red social TikTok.

La respuesta del counter: reclamo, peso y boletas

La conversación entre la pasajera y la trabajadora de la aerolínea reflejó la falta de una respuesta inmediata. La funcionaria indicó que la denuncia debía realizarse en ese momento y que el plazo para formalizar el reclamo era de siete días hábiles. También señaló que, según el sistema, el peso registrado al entregar la maleta en Lima era de 21,6 kilos, mientras que la usuaria aseguraba que había salido de Europa con 22.

“Cuando la pesamos allá en Suiza... ¿Cómo voy a adivinar que me van a robar?”, respondió la afectada. A esto, la representante le indicó que no se podía verificar con certeza qué artículos estaban o no en la maleta, por lo que solicitó que se especificara lo faltante para registrarlo.

Denuncian robo en el Aeropuerto Jorge Chávez. (Video: TikTok Ccesisro)

“Mire señora, por favor, dígame. Esto no es un robo. Por eso le estoy comentando esto, señora. En el sistema está pesando 21 kilos cuando usted lo chequeó en el mostrador. Físicamente, usted le está entregando aquí en la balanza con 21,6”, explicó la funcionaria.

La afectada insistió en que tenía boletas y pruebas de lo que traía en el equipaje, además de la comparación con el contenido de la maleta de su hermana.

Hasta el cierre de este informe, las autoridades aeroportuarias no han emitido ningún pronunciamiento.

Después de su inauguración, se acumulan los reclamos

La denuncia ocurre en un contexto de múltiples quejas por parte de los usuarios del nuevo terminal aéreo, que entró en operaciones el 1 de junio. A pesar de haber sido promocionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) como una infraestructura moderna, cómoda y eficiente, la experiencia de los pasajeros ha estado marcada por desorden y falta de orientación.

Los reportes incluyen cambios repentinos de puertas de embarque, demoras en la entrega de equipaje, problemas con las bandas transportadoras, largas colas en los controles de seguridad y ausencia de personal que brinde asistencia o información oportuna. Usuarios afirman no saber hacia dónde dirigirse, tanto en llegadas como en salidas.

Días críticos tras la inauguración del nuevo Jorge Chávez. (Foto: Facebook Roger García)

La situación también ha generado problemas de conectividad, con vuelos demorados o cancelados por causas operativas. El gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, reconoció una de estas fallas: la falta de presión en la red de hidrantes que abastece de combustible a los aviones. Este inconveniente obligó a cancelar vuelos y retrasar otros entre dos y tres horas en los primeros días de funcionamiento.

Según Gutiérrez, el problema fue superado, pero formó parte de una cadena de contratiempos que afectó el inicio de operaciones del nuevo Jorge Chávez. Pese a ello, los reclamos no han disminuido.

Maletas dañadas, productos robados y fallas en el servicio

Otro pasajero, identificado como Eduardo, también reportó irregularidades en su equipaje tras un vuelo entre Buenos Aires y Lima el 2 de junio. Explicó que a su llegada encontró su maleta con el candado roto y varias piezas dañadas. Al pesarla, notó que faltaban tres kilogramos de contenido, lo que, según sus cálculos, equivaldría a unos 250 soles en productos.

Eduardo aseguró haber escuchado testimonios similares de otros viajeros, quienes también habían notado pérdidas en sus maletas, tanto en el nuevo como en el antiguo aeropuerto. Afirmó que la situación se viene repitiendo desde semanas atrás y cuestionó la respuesta del personal, que, según dijo, no ofreció ayuda concreta ni soluciones en el momento.

Además del robo, Eduardo denunció un mal trato por parte de trabajadores del aeropuerto, quienes no le brindaron orientación ni lo derivaron a instancias competentes para registrar su queja formal.

Restricciones, desinformación y pasajeros descontentos

A estos casos se suman los testimonios de otros usuarios que expresaron frustración por no poder viajar con sus mascotas, debido a cambios en los procedimientos internos. Algunas aerolíneas suspendieron momentáneamente el transporte de animales ante las complicaciones logísticas en el nuevo terminal.

La falta de comunicación efectiva sobre estas restricciones, sumada a la escasa presencia de señalética visible, ha generado confusión y reclamos constantes. Usuarios han reportado que deben desplazarse grandes distancias dentro del terminal sin saber hacia dónde dirigirse, especialmente en horarios de alta afluencia.