Rafael López Aliaga reacciona a cartel que lo llama “chicharrón” y desata abucheos al confundir Puente Piedra con Punta Negra

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue protagonista de un episodio inusual este lunes, al responder con humor a un cartel que le fue entregado durante la inauguración de un parque en el distrito de Punta Negra. Sin embargo, posteriormente fue abucheado tras confundir el nombre del distrito en el que se encontraba.

“Yo no soy político, francamente. Cuando los escucho digo: están chiflados. Son bien tropicales, mira lo que me ponen”, expresó dirigiéndose al burgomaestre del distrito, Eulogio Huyhua, mientras sacaba el cartel de debajo del podio.

“No digo nombres, pero esto me ha puesto rojo. Miren los mensajes. ‘Porky (apelativo de López Aliaga), yo soy el pan y quiero que tú seas mi chicharrón’. Mira, unos labios y un chancho”, añadió mientras soltaba una carcajada, al igual que los vecinos presentes.

Aprovechó el ambiente distendido para elogiar a los pobladores de la jurisdicción. “Son tropicales, parecen caribeños. ¿Qué has hecho con este pueblo, (alcalde)? El ambiente (...) es para regresar. Es un balneario feliz. Se le ve buena onda, buena vibra. Los felicito. La seguridad funciona, está número dos a nivel de Lima”, señaló al destacar la gestión de Huyhua.

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Santa María del Mar, Punta Negra y Punta Hermosa son algunos de los distritos del sur de la capital que destacan por sus bajos índices de criminalidad, con porcentajes de denuncias que no superan el 1%.

“Aquí espero que no haya extorsión ni sicariato. Y si aparece uno, como son recontra unidos acá, lo van y lo buscan con su alcalde a la cabeza”, añadió López Aliaga. Sin embargo, minutos después cometió un error al mencionar otro distrito durante su alocución.

“No hay prensa aquí, para ellos esto no es trabajo... el bienestar de Puente Piedra”, dijo, lo que generó abucheos entre los asistentes. Intentó corregirse de inmediato: “¿Saben qué me pasa con Puente Piedra? Que, a diferencia de Punta Negra, sí tiene un problemón de más de 150 mil hermanos nuestros sin comer, sin agua, sin nada. No hay la alegría que hay acá. Voy siempre allá porque tengo que empezar por el que menos tiene”, afirmó.

El incidente ocurrió durante la inauguración del parque Echegaray, un espacio que cuenta con áreas verdes, juegos infantiles y zonas para el esparcimiento familiar. De acuerdo con estimaciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la obra beneficiará a más de ocho mil vecinos.

Rafael López Aliaga a Juan Manuel Vargas en acto público: “Tuve un amor juvenil en Magdalena, quiero hacerme la prueba de ADN” - MML

Incidente anterior

En abril pasado, López Aliaga protagonizó un incidente similar cuando estuvo acompañado por el exseleccionado nacional Juan Manuel Vargas en la inauguración de un polideportivo en San Martín de Porres.

La autoridad limeña brindada un discurso cuando anunció, de manera sorpresiva, que haría una broma al futbolista. “Tuve un amor juvenil en Magdalena, quiero hacerme la prueba de ADN con este señor, porque puede ser fruto del amor. Es igualito, caraj*”, dijo en medio de las risas de los asistentes.

Según el INEI, Punta Negra, junto con otros distritos del sur de Lima, tiene índices de criminalidad inferiores al 1%

A continuación, hizo referencia al gol que el exseleccionado anotó en el último minuto en 2008, durante el partido entre Perú y Argentina, asistido por Johan Fano.

“Cuando mete su gol a punta de puche y más cosas que no voy a decir acá... se lleva a uno, dos, tres, fornidos, este es más fornido, es un ‘Porky’, se lleva a todo el mundo y se la centra a Fano. Y Fano con la nariz la mete, fue un gol con nariz, pero nos hizo vibrar a todos, pues”, expresó.

Anteriormente, durante la inauguración de unas escaleras en otro evento oficial, había emitido comentarios racistas contra el tiktoker Noel Robinson, a quien llamó “el zambito” de madre africana y padre alemán, y el streamer ‘Speed’, a quien se refirió como “el negrito que ladra todo el día”.

De igual modo, criticó la “estabilidad jurídica” que, según él, protege a empresas involucradas en escándalos de corrupción, como Odebrecht, OAS y Graña y Montero. “Me van a disculpar, pero váyanse al car**o con su estabilidad jurídica. No puede haber estabilidad jurídica para delincuentes”, añadió en una ocasión previa.