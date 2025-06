Pamela Franco arremete contra Christian Domínguez:“Le gusta la cámara y que lo aplaudan”. Willax: 'Amor y Fuego'.

Pamela Franco y Christian Domínguez vuelven al centro del debate mediático tras recientes declaraciones de la cantante de cumbia. Franco no solo defendió su derecho a hablar de las infidelidades que vivió, sino que lanzó fuertes comentarios sobre la exposición y actitud pública de Domínguez, a quien acusa de buscar reconocimiento a través de los medios.

En diálogo con un periodista de ‘Amor y Fuego’, Pamela Franco mostró su molestia por las declaraciones del cumbiambero, quien cuestionó que su expareja siga mencionando episodios de engaño en entrevistas y redes sociales.

Lejos de evitar el tema, la artista decidió responder con ironía y dejar claras sus posturas.

Pamela Franco: “Llevo la fiesta en paz gracias a mí”

En un primer momento, cuando fue abordada sobre las críticas de Domínguez, Pamela Franco respondió de manera irónica, asegurando que no recuerda quién es.

“No lo conozco, he perdido la memoria”, dijo ante las cámaras. Sin embargo, inmediatamente reivindicó su rol en la gestión de la relación tras la ruptura. “Si actualmente llevamos la fiesta en paz, es gracias a mí”, sentenció.

La cantante de cumbia de Chimbote también fue clara al explicar que los episodios de infidelidad a los que hace referencia no solo involucran al líder de ‘La Gran Orquesta Internacional’, sino que forman parte de vivencias pasadas a lo largo de su vida.

“Cuando me refiero a infidelidades es porque también he tenido una vida, otros me han engañado. Es parte de, tampoco la gente se tiene que golpear el pecho, sentirse aludido”, expresó.

Criticó, además, que algunos busquen posicionarse como víctimas frente a la opinión pública cuando, según ella, todos tienen una historia que contar.

Pamela Franco: “Le gusta que le aplaudan”

Pamela Franco subrayó que no necesita que nadie le reconozca públicamente los esfuerzos que realiza por su hija. Cuestionada sobre la figura paterna de Domínguez, Franco se mostró tajante.

“Cada uno sabe la calidad de persona que es y nada, tampoco tengo que salir a decir ni a mostrar fotos de lo que vivo en mi vida personal, sobre todo con mi hija y nada, si le gusta que le aplauda, vamos a aplaudirle y listo”.

Estas declaraciones refuerzan su postura de no buscar protagonismo por medio de su vida personal y dejaron entrever la tensión que subsiste con su expareja, en especial respecto al rol que juega como padre.

Pamela Franco: “Nunca me ha reclamado nada”

Otro de los puntos más picantes de la entrevista fue la confirmación de Franco acerca de la nula comunicación directa con Christian Domínguez sobre temas que podrían incomodarlo.

“Durante todo este tiempo a mí nunca me ha reclamado nada, nunca me ha dicho nada. El señor a mí no me hace ningún reclamo”, afirmó.

La cantante también señaló que, si realmente Domínguez se sintiera afectado por alguna de sus declaraciones, debería contactarla directamente y no recurrir a los medios.

“Cuando alguien realmente siente algo, yo creo que no lo dice en cámaras. Por último, si es que yo me equivocara y dijera algo que al señor le incomode, el señor como siempre quiere la fiesta en paz y es un hombre feliz, que me llame”, sentenció, dejando entrever su preferencia por el diálogo privado antes que el show mediático.

Pamela Franco: “Te gusta la cámara, seamos felices”

Sobre el final, Pamela Franco lanzó una frase que evidenció su incomodidad con la exposición constante de Christian Domínguez y sus gestos ante el público.

“Entonces qué pasa, te gusta la cámara, soy yo o eres tú, seamos felices. Ya tiene quien lo engría, que lo engrían por allá”, remató, en referencia a Karla Tarazona, quien también forma parte del círculo mediático y familiar de Domínguez.

Este nuevo cruce confirma que, pese a los intentos de mantener una convivencia en paz por el bienestar de su hija, la relación entre Pamela Franco y Christian Domínguez sigue marcada por desacuerdos, reproches públicos y diferencias irreconciliables en cuanto a la gestión de su imagen ante la audiencia.

