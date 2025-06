‘Los vampiros del Almenara y Loayza’: mafia de la sangre ofrece ‘donantes’ previo pago de hasta 300 soles

Vampiros de la sangre cobran hasta 350 soles por 'donar' en hospitales | ATV

La falta crónica de sangre en los hospitales del Estado ha dado paso a un mercado informal que opera impunemente en Lima. En los alrededores del Hospital Almenara, el Arzobispo Loayza e incluso el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, sujetos conocidos como “vampiros” ofrecen sangre y plaquetas a cambio de dinero, con tarifas que oscilan entre los 140 y los 300 soles por unidad.

Un reciente reportaje televisivo reveló el funcionamiento de esta red, que se presenta bajo la apariencia de donantes voluntarios pero en realidad forma parte de un circuito comercial sin fiscalización alguna. El comprador realiza un pedido por teléfono o WhatsApp, se acuerda un precio y se coordina la “donación” de sangre que, en realidad, es una transacción encubierta.

Así se hace el pedido: 140 por sangre, 250 por plaquetas

Un reportero del programa “Ocurre Ahora” se contactó con uno de los vendedores más activos del circuito, identificado como Peter Mitchell Rosado Ramos. Desde el primer mensaje, Peter respondió con un tarifario claro: 140 soles por sangre y 250 soles por plaquetas. También ofrecía precios diferenciados para clínicas, donde cobraba hasta 300 soles.

Actuando como un intermediario con experiencia, Peter envió de inmediato una lista de supuestos donantes disponibles. “He mandado como a 13 donantes y los 13 me han donado hoy día”, aseguró por mensaje, garantizando que todos pertenecían a su red de confianza. Incluso compartió un video en el que uno de sus “donantes” ingresaba al banco de sangre del Hospital Almenara.

Esta mafia operaba en distintos hospitales de Lima. (Foto: Infobae Perú / Composición)

La operación se concreta como si fuera un servicio por delivery. El comprador acuerda el punto de encuentro, se identifica al supuesto donante y luego se realiza el pago a través de Yape, en este caso, al número vinculado directamente a la línea telefónica de Peter Rosado. En la conversación interceptada por el programa, Peter confirma los pasos: el donante entrega el comprobante de donación y luego se realiza la transferencia.

Esta metodología le permite al vendedor mantener una red activa que opera en distintos puntos de la capital. “En Hospital Neoplásicas, en Almenara, en todo sitio”, aseguró, reafirmando que su servicio cubre toda Lima.

“Todo está fríamente calculado”

En un segundo contacto con esta mafia informal, el equipo de investigación solicitó donaciones para el Hospital Loayza. La respuesta fue inmediata. “¿Cuántos donantes necesitas?”, preguntó Peter, repitiendo la misma estructura de contacto, tarifa y entrega. Esta vez, el pedido simulado incluía cuatro unidades de sangre y dos de plaquetas, por un total de 1140 soles.

Durante el seguimiento, se logró hablar con uno de los supuestos donantes, quien confirmó haber trabajado varias veces con Peter. “Yo con Peter he donado como dos o tres veces”, afirmó. Al consultarle sobre el pago, respondió: “Es con cualquiera de los dos, ahí cuadramos”.

Sin reparo alguno, el joven -identificado visualmente por el reportaje- confirmó que el incentivo promedio por donar sangre era de 150 a 160 soles. “No te preocupes hermanito, todo está fríamente calculado”, finalizó.

El Hospital Nacional Arzobispo Loayza. (El Peruano)

Una práctica prohibida, pero no penalizada

Según el artículo 23 del reglamento de la Ley N.º 26454, está prohibido realizar cualquier actividad con fines de lucro relacionada a la sangre humana. A pesar de ello, este tipo de negocios no se encuentra tipificado como delito en el Código Penal, lo que limita la acción de las autoridades.

“La ley prohíbe la venta, pero no hay una penalización directa para quien trafica con su propia sangre”, explicó un abogado consultado en el reportaje. Aun así, el Ministerio de Salud podría remitir el caso al Ministerio Público para su investigación, al tratarse de una actividad que compromete la seguridad sanitaria.

Uno de los mayores riesgos de esta práctica radica en la falta de controles médicos adecuados. No se puede garantizar que los donantes pasen los exámenes requeridos ni que cumplan los requisitos mínimos para donar, como no haber ingerido alcohol, no tener enfermedades transmisibles o no estar anémicos. Esta informalidad pone en peligro directo a los pacientes que reciben esas transfusiones.

Al no haber intermediación de un sistema oficial, tampoco hay trazabilidad de los donantes ni posibilidad de seguimiento. La venta ocurre al margen del protocolo médico, sin control del Ministerio de Salud, EsSalud ni las direcciones regionales sanitarias.

Los encuentros ocurren a plena luz del día, en las inmediaciones de los hospitales, ante la mirada pasiva de personal de seguridad y autoridades sanitarias. La transacción es informal pero pública: los donantes ingresan al hospital con nombre y DNI, entregan el comprobante de donación y el comprador paga al vendedor.