Milett Figueroa volvió a Lima, luego de residir en Argentina, país al que viajó en busca de un mejor futuro. Sin embargo, la artista tenía bien guardados detalles de su paso como reina de belleza de Jessica Newton hasta que una pregunta incisiva de Carlos Orozco la empujó a contar lo que nunca antes había revelado en público.

Fue durante su visita al programa “Ouke” el pasado 4 de junio cuando la modelo y actriz revivió la época en la que las coronas la perseguían y su nombre sonaba fuerte en los concursos de belleza. De pronto, esa postal de glamour dejó ver su lado menos ideal: sí, hubo trato de dinero y la historia detrás de la famosa corona de Miss Supertalent of the World 2016 lleva el nombre de Jessica Newton.

Figueroa, lejos de esquivar el tema, respondió con sinceridad ante la insistencia del youtuber. “Sí, pero le di una parte del dinero a Jessica Newton”, soltó con un toque de seriedad, dejando en claro que no es secreto que en estos certámenes la directora tiene parte en los premios.

Milett Figueroa confesó que entregó parte de su premio de Miss Supertalent of the World a Jessica Newton: “Es la directora”

“Sí, es un acuerdo, porque ella es la directora y yo tenía que quedarme en Corea, porque había ganado una beca para estudiar y yo no quería quedarme a vivir allá. Así fue como acordamos”, destacó sobre su premio como reina en el año 2016, que se dio en Corea del Sur.

No todos saben que la dinámica tras bastidores de ciertos concursos internacionales incluye pactos previos. Según Milett, el dinero terminó repartiéndose porque así funcionan las cosas desde adentro. No hubo quejas, solo una aceptación práctica del esquema, aunque con la satisfacción de haber vivido ese momento que, hasta hoy, recuerda como una anécdota y no tanto como un escalón profesional.

Contó detalles inéditos de ser parte de estos certámenes

Y si alguien piensa que todo en los certámenes internacionales es brillo y flashes, Milett se encargó de tirar abajo esa fantasía en la misma entrevista, relatando experiencias bastante diferentes a la imagen de alfombra roja. Más que glamour encontró exigencia, cansancio y un ritmo imposible de seguir.

“Si les cuento, la experiencia que tuve allá es como turbio. No animaría a las chicas a que se metan a concursos de belleza y se vayan solas a otro país”, confesó con franqueza. Milett recordó que la rutina en Corea tenía poco de realeza y mucho de agotamiento: “Nos explotaron prácticamente un mes trabajando y no teníamos ninguna paga”.

Lo suyo fue una carrera contrarreloj todos los días, en la que hasta la comida se volvía un desafío. “Teníamos una hora libre para comer. Si no comías en esa hora, tenías que pasar todo el día en tacos y maquillada”, detalló casi como advertencia para las futuras aspirantes.

Aunque la ex Miss Supertalent valoró la oportunidad y la experiencia, no dudó en sincerarse y recalcar que el lado B de los concursos existe y merece ser contado. “Viví la experiencia y ya está, eso era lo que quería”, resumió Milett, quien hoy, mirando a la distancia todo aquello que parecía tan deslumbrante, prefiere lanzar su consejo: mejor evitar lanzarse sola a un concurso internacional sin una red de apoyo real.

Las declaraciones completas, directas y sin pelos en la lengua, se viralizaron en redes y desataron reacciones de sorpresa y solidaridad. Así, la modelo vuelve a demostrar que su vida puede ser tan mediática como sincera, y que detrás de cada galardón internacional a veces hay historias que merecen ser contadas sin filtro.