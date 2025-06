Federaciones evangélicas desconocen a Anthony Lastra y advierten a Dina Boluarte: “Muchos falsos profetas han salido por el mundo”

Anthony Lastra junto a Dina Boluarte y Eduardo Arana.

Dos grandes federaciones evangélicas del Perú, el Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP) y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP), marcaron distancia respecto a las gestiones y declaraciones del pastor Anthony Lastra, cercano al gobierno de Dina Boluarte.

A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones—reconocidas oficialmente ante el Estado peruano a través del Registro de Entidades Religiosas (RER) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos—expresaron su “preocupación ante la falta de institucionalidad en ciertos espacios, así como la presencia de actores que buscan influir en decisiones gubernamentales sin la representatividad legal e institucional correspondiente”.

“Es esencial que toda interlocución entre el Estado y la Iglesia Evangélica se lleve a cabo exclusivamente a través de federaciones debidamente inscritas en el RER, lo que garantiza la legitimidad y representatividad de quienes participan en el diálogo en nombre de las comunidades de fe”, expusieron.

Comunicado conjunto de CONEP y UNICEP

El pronunciamiento conjunto se da luego del envío de una misiva al despacho de la propia mandataria. A través de la carta, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú le expresó su preocupación ante la presencia de Lastra y advirtió, tal como dice la Biblia, que “no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo”.

En ese sentido, insistió en que cualquier diálogo o reconocimiento oficial se realice con entidades que cumplan con los requisitos legales y que representen genuinamente a la comunidad evangélica. “Esto asegurará que las decisiones gubernamentales en materia de libertad religiosa sean tomadas con transparencia y en beneficio de la sociedad”, expuso el pastor Cristian Scheelje, presidente de Unicep en representación del Consejo Directivo.

Comunicado de Unicep | Paolo Benza

¿Quién es Anthony Lastra y cuál es su vínculo con Dina Boluarte?

Anthony Lastra Velarde, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú, es un joven de 26 años que ha logrado cercanía a Pedro Castillo y su familia, así como a Dina Boluarte y ministros. Si bien negó ser guía espiritual de la jefa de Estado, admitió haber acudido a Palacio a predicar. Incluso, mencionó que la propia mandataria reconoció sentirse más cómoda con los evangélicos que con los católicos.

“Dijo delante de todos los pastores que cuando va a las iglesias católicas lo único que hacen es atacarla, pero cuando visita iglesias evangélicas encuentra paz. Por eso, nos extraña ahora esa indiferencia”, relató en Punto Final, pese a que la mandataria se autodenomina una mujer de fe muy católica.

Asimismo, desmintió al Ejecutivo, el cual, a través de un comunicado, negó la creación de una capellanía no religiosa. “A mí me da mucha tristeza la declaración.A mí me da mucha tristeza la declaración del ministro de Justicia que prácticamente da a entender que nosotros solo hemos tenido un diálogo, pero que el gobierno no ha hecho nada. […] Aquí yo tengo un documento que es del Ministerio de Justicia sobre el proyecto legal del Decreto Supremo de la creación de la capellanía religiosa presentado por la Iglesia Evangélica del Perú, aquí ustedes pueden ver toda la fundamentación incluso hasta la base legal, competencia, análisis, descripción del proyecto", expresó.

El pastor también señaló que la presidenta solicitó al ministro de Justicia que diera celeridad al trámite del decreto, lo que, según él, demuestra la voluntad política de avanzar con la iniciativa. “Este documento se lo entregamos en sus manos a la presidenta de la República el mismo día que nos tomamos la foto junto con el entonces ministro Eduardo Arana, aquí está fundamentado por los abogados de la iglesia. Es más, la misma presidenta se comprometió ese día delante de los pastores que estaban en la mesa”, sentenció.