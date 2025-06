Yape de Perú conquista Bolivia: la app del BCP tiene más de 3 millones de usuarios y es la favorita de los bolivianos

Yape está en Bolivia desde 2023. Foto: composición Infobae/Andina

En menos de dos años desde su llegada a Bolivia, Yape —la billetera digital del Banco de Crédito del Perú (BCP)— se ha convertido en la aplicación financiera más usada del país altiplánico. Solo en el primer trimestre del 2025, la app superó los 3 millones de usuarios y ya cuenta con más de 1.35 millones de negocios afiliados, liderando además en el número de transacciones mediante códigos QR a nivel nacional.

La expansión oficial de Yape en Bolivia comenzó en agosto de 2023, cuando reemplazó a la plataforma Soli Pagos, que entonces contaba con una base de 800 mil usuarios. Desde ese momento, la adopción de la app fue acelerada. Su facilidad de uso —que permite registrarse solo con un número celular, sin necesidad de tener una cuenta bancaria— y su política de cero comisiones eliminaron barreras que históricamente dificultaban el acceso a servicios financieros formales en el país.

“Con Yape todo es posible”, fue el mensaje que acompañó su campaña nacional, reforzando la apuesta por la inclusión financiera y una economía digital más accesible para todos.

Un crecimiento récord en comparación con Perú

A diferencia de su país de origen, donde alcanzó los 3 millones de usuarios recién tras dos años de operaciones, en Bolivia Yape llegó a esa cifra en tiempo récord. Actualmente, casi una cuarta parte de los bolivianos ya utiliza esta aplicación, lo que demuestra no solo una estrategia de expansión efectiva, sino también su capacidad de adaptación al contexto boliviano.

Este éxito también ha sido impulsado por una conexión cultural estratégica. En 2025, Yape fue auspiciador oficial del Carnaval de Oruro y del Carnaval de Santa Cruz, dos de las festividades más importantes del país. Gracias a alianzas con la A.C.F.O. y la A.C.C.C., más de 900 mil asistentes accedieron a soluciones de pago sin efectivo, lo que reforzó el vínculo de la marca con la identidad boliviana. Activaciones con danzas folclóricas, sorteos y la presencia del personaje “Yapito” acompañaron esta apuesta por unir innovación y tradición.

Una herramienta financiera integral

Yape en Bolivia ofrece transferencias interbancarias, pagos y cobros por QR, recargas móviles, pago de servicios básicos y notificaciones en tiempo real, todo con estándares de seguridad bancaria y sin comisiones. Esto ha permitido que tanto emprendedores, trabajadores informales y usuarios sin experiencia en banca digital encuentren en la app una solución útil y sencilla para gestionar su dinero, en medio de una complicada situación económica.

En Perú, la aplicación ya cuenta con un ecosistema más amplio, incluyendo remesas, seguros y delivery. La proyección para Bolivia apunta en esa misma dirección: consolidar a Yape como una plataforma financiera integral para millones.

Un futuro digital en construcción

El impacto de Yape en Bolivia va más allá de los números. La app ha transformado la forma en que miles de personas se relacionan con el dinero, rompiendo con la exclusión financiera que afectaba especialmente a sectores rurales y no bancarizados. Su éxito no solo se debe a la tecnología, sino también a su enfoque accesible, culturalmente sensible y sin fricciones para el usuario.

Yape ha dejado claro que no se trata solo de una aplicación: es una herramienta de empoderamiento digital que ya está modelando el futuro financiero del país.