‘El Monstruo’ fugó del país en marzo de 2022 y fue financiado con hasta S/ 2 millones por transferencias desde Perú, afirma PNP

Familia durmió en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez: vuelo se retrasó 16 horas y aerolínea negó ayuda “porque no era su culpa” Infobae Perú constató in situ el calvario de varios pasajeros que no pudieron aterrizar en su destino por mal tiempo. “Nos dijeron que nos daría información al salir del avión, pero ni un refrigerio nos han dado”, mencionó una de las mujeres afectadas