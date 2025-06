Gestión de Rafael López Aliaga admite ante el JEE Lima Centro que infringió las reglas de publicidad estatal

La Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por el alcalde Rafael López Aliaga, reconoció ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE Lima Centro) que vulneró las reglas electorales sobre publicidad estatal, aunque sostiene que se trató de un “error involuntario” y que se tomaron medidas correctivas “inmediatas” tras percatarse de las omisiones.

Como se recuerda, Infobae dio a conocer que el JEE Lima Centro abrió un procedimiento sancionador contra López Aliaga, en su condicion de titular del pliego de la MML, por no haber cumplido con presentar el “reporte posterior” de dos publicaciones hechas en la página de Facebook de la institución. Y es que, debido a que las elecciones ya fueron convocadas, ninguna entidad del Estado puede hacer publicidad estatal, salvo excepciones o que estas sean autorizadas previamente o verificadas posteriormente por el Jurado Electoral correspondiente.

“Debemos manifestar que dicha omisión fue una de carácter involuntario, derivada de un desfase en los procesos de articulación interna entre las áreas responsables de la consolidación de la información, sin el ánimo de ocultarla al ente electoral y menos aún, sin el ánimo de infringir el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral”, fue la respuesta que dio la Municipalidad de Lima al ente electoral, según el documento al que accedió este diario.

Incluso, desde la Municipalidad de Lima mencionan que una vez que se advirtió la omisión se incluyeron en las publicaciones enlaces a notas de prensa. Esto porque las notas de prensa no califican como publicidad estatal.

“Se procedió con la implementación de medidas correctivas inmediatas orientadas a fortalecer los mecanismos de control y validación previa a la presentación de formatos ante el órgano electoral competente”, sostienen.

Respuesta de la MML al JEE Lima Centro.

Por ello, la Municipalidad de Lima solicitó al JEE Lima Centro que “se valoren los hechos en su real dimensión” y se archive el procedimiento sancionador contra Rafael López Aliaga “en aplicación del principio de razonabilidad, proporcionalidad y respeto al debido procedimiento”.

Rafael López Aliaga aún no define candidatura

El alcalde Rafael López Aliaga aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si renunciará a su cargo en octubre de este año para postular a la Presidencia en las elecciones generales de 2026. Durante una entrevista en un pódcast conducido por el exfutbolista Juan Manuel Vargas, el alcalde señaló que evaluará esta posibilidad en las fechas del 11 o 12 de octubre. “No puedo ser irresponsable de tomar una decisión así. En política en Lima no es broma, menos en la política de todo el Perú. No es un tema de apetito, es una cruz”, afirmó.

El mandato de López Aliaga como alcalde de Lima está programado para concluir en diciembre de 2026. Sin embargo, explicó que la normativa electoral exige que los alcaldes renuncien a sus cargos si desean postular a la Presidencia. En respuesta a Vargas, quien lo alentó a postular y le ofreció su respaldo, López Aliaga enfatizó que esta decisión no es sencilla debido a las implicaciones que conlleva. “Tienes que renunciar en Lima para ser candidato nacional. Por eso no es broma”, declaró.

Fuente: YouTube

Otro tema que ha generado controversia en su gestión es la reciente donación de 93 vagones y 20 locomotoras por parte de la operadora estadounidense Caltrain a la MML. Durante la misma entrevista, Rafael López Aliaga defendió esta donación frente a las críticas recibidas. “Eso lo vamos a poner aquí nomás, porque la estación está en Desamparados. Detrás de Palacio de Gobierno hay tren, y la trocha es la misma que en California. Le ahorras un montón de tiempo a la gente. Son tres o cuatro horas al día para ir y regresar. Un tren te baja eso a media hora”, dijo.