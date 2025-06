Darinka Ramírez llora al confesar que su hija sigue terapias tras presenciar discusión con Jefferson Farfán: “Papá rompió mis juguetes”

Darinka Ramírez revela que su hija sigue afectada: “Recuerda todo, hasta el día de hoy”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En una edición cargada de emociones de El Valor de la Verdad este 1 de junio, Darinka Ramírez se sentó en el temido sillón rojo para narrar pasajes íntimos y dolorosos de su historia con Jefferson Farfán, el exfutbolista y padre de su hija.

Una de las revelaciones más conmovedoras giró en torno a la salud emocional de su pequeña, quien, a raíz de un episodio conflictivo con su padre, tuvo que comenzar un proceso terapéutico con psicólogos.

Según explicó la influencer, una escena doméstica en la que Farfán habría perdido el control frente a la niña dejó una huella que hasta hoy no se borra. La madre contó que, tras ese incidente, su hija comenzó a repetir ciertas frases como “papá rompió los juguetes y mamá lloró en el cuarto”, lo que despertó su alarma como madre.

Fue entonces cuando tomó la difícil decisión de llevarla a terapia. “Ella repetía esas frases de la nada. Veía sus juguetes y le daba pena. Para mí fue muy duro”, confesó la modelo con la voz quebrada.

Lo más alarmante, según sus palabras, fue la manera en que Jefferson Farfán habría reaccionado durante ese momento de tensión: rompiendo objetos delante de su hija en compañía de su primo.

Ante esas declaraciones, el conductor Beto Ortiz calificó de “adolescente” el comportamiento del exfutbolista, remarcando que no es común que un hombre de 40 años actúe de manera tan impulsiva frente a una menor. En ese punto, Darinka citó también las palabras de su padre, quien tiempo atrás había dicho que “un padre que ama, cuida hasta lo más pequeño de su hija, como sus juguetes”.

Y aunque la madre de familia no recuerda con exactitud cuáles fueron los objetos que su expareja destrozó, sí aseguró que su hija se vio profundamente afectada al ver sus juguetes destruidos. Peor aún, afirma que hasta el día de hoy, la menor sigue recordando ese momento con tristeza. “Me lo repite hasta ahora. Me dice: ‘Papá rompió mis juguetes’. Eso me rompe el alma. Más que el daño que él me haya hecho a mí, lo que más me duele es que haya roto el corazón de mi hija”, declaró.

Darinka Ramírez revela que su hija va a dos tipos de terapias

Según contó, la menor empezó a repetir constantemente esa escena, mencionando que su padre destrozó sus cosas y que su madre lloró en la habitación. La situación se volvió tan constante y preocupante que decidió buscar ayuda profesional. “Para mí fue difícil, la verdad”, confesó.

La pequeña asiste actualmente a dos procesos terapéuticos. Uno de ellos es parte del tratamiento que ofrece el servicio comunitario, incluido en el marco de la denuncia que Darinka interpuso contra Farfán.

“Tengo el proceso ya con el psicólogo comunitario como parte de la denuncia”, explicó. Sin embargo, debido a la lentitud de las citas y la necesidad de un apoyo más constante, también ha optado por llevarla a sesiones particulares. “Las fechas [comunitarias] son muy largas, la verdad. Y lo estoy tratando también aparte, particularmente”, indicó.

Este doble esfuerzo implica un gasto adicional para ella, que asume por completo el tratamiento psicológico de su hija. A pesar de las dificultades económicas, la modelo remarcó que lo más importante para ella es el bienestar emocional de la menor.

¿No se disculpó?

Darinka lamentó también que Farfán nunca se haya disculpado por ese episodio. “Hasta el día de hoy, no he recibido ni una disculpa”, dijo. En un intento por ayudar a su hija a superar el trauma, decidió botar los juguetes dañados y comprarle nuevos.

Sin embargo, reconoció que los objetos no tienen el mismo valor emocional para una niña. “No se trata de cuántos juguetes puedas comprar. A veces los niños se aferran a una frazadita o un peluche viejo, pero ese es su favorito. Eso es lo que él no entiende”, expresó Ortiz.

A lo largo del programa, la joven madre denunció también la ausencia de Jefferson en la vida de su hija. Desde el incidente, aseguró, el exfutbolista no ha vuelto a ver a la pequeña. “Ya va un mes y medio que no la visita. El único regalo que recibió por Navidad fue una bicicleta, y ni siquiera fue de él directamente, sino que ‘la compró su actual pareja’”, relató.

