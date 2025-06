Fátima Sotomayor se muestra nostálgica tras despedir ‘Misias pero viajeras’: “Ha sido muy duro”

Fátima Sotomayor confiesa que fue duro despedirse de Misias pero viajeras. IG

A través de un emotivo video publicado en su canal de YouTube, Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera anunciaron oficialmente el cierre de su exitoso proyecto ‘Misias pero viajeras’, que por casi una década se convirtió en referente para miles de seguidores que soñaban con viajar sin gastar demasiado.

El anuncio dejó un sabor agridulce en sus seguidores, quienes a lo largo de los años acompañaron a las creadoras de contenido en cada ruta, cada recomendación y cada anécdota compartida desde los rincones más diversos del Perú y el mundo.

Una vez publicado el video de despedida en YouTube, Fátima expresó con nostalgia y franqueza los sentimientos que le generó despedirse de esta etapa de su vida profesional y personal. “Esto no ha sido fácil de aceptar, pero el fin del proyecto Misias pero viajeras es oficial”, se puede leer en la descripción de su publicación.

“Lo que todos suponían es verdad. Acabamos de subir un vídeo al canal de YouTube de mi Misias, donde les contamos todo, todo acerca del cierre del proyecto y acerca de las cosas nuevas que se vienen para Dani y para mí”, se le escucha decir a Fátima a través de su cuenta oficial de Instagram.

La creadora de contenido reconoció que grabar ese video de despedida con su compañera fue una experiencia difícil y emocionalmente intensa. “Créanme que grabar este vídeo ha sido muy duro, muy difícil. No creía que iba a ser tan complicado. Gracias por esperarnos hasta ahora. Tocar este tema no es sencillo y siento que por fin me siento más tranquila de poder conversar con ustedes, poder responder muchos mensajes que me habían mandado y que hasta ahora no había tenido el tiempo ni la cabeza de poder responderlos.”, señaló notoriamente afectada.

Fátima Sotomayor se muestra afectada tras despedirse de Misias pero viajeras . IG

Fátima dejó ver lo afectada que se encontraba y resaltó el vínculo profundo que ambas creadoras formaron con su audiencia a lo largo del tiempo. Durante estos nueve años, ‘Misias pero viajeras’ no solo fue un canal de viajes, sino también un espacio de inspiración, humor y perseverancia.

‘Misias pero viajeras’ llegó a su fin

El canal de YouTube ‘Misias pero viajeras’ nació con la idea de mostrar que viajar no era solo para gente con muchos recursos, sino que era posible hacerlo con presupuesto ajustado, con creatividad, buena planificación y muchas ganas. La propuesta conectó de inmediato con miles de mujeres jóvenes que veían en Fátima y Daniela un espejo posible, amigas que recorrían el país (y luego el mundo) con mochilas livianas, pero corazones llenos de entusiasmo.

Con el tiempo, su contenido fue creciendo en profesionalismo, estilo y variedad. Siguieron rutas internacionales, crearon sus propias agendas de viaje, compartieron tips prácticos y, sobre todo, construyeron una comunidad fuerte y solidaria.

Por eso, el cierre del canal afectó tremendamente a las cabezas, además de a su legión de seguidores, quienes no dudaron en dedicarles publicaciones en las redes sociales, las cuales, Fátima no dudó en compartir en su Instagram.

“Agradecer mucho también a la gente que con sus mensajes de apoyo, de soporte, sus mensajes positivos, realmente me han hecho una compañía muy importante estos meses. Les quiero mandar un abrazo muy grande y siempre agradecerles por estar ahí. Nos vemos en YouTube”, concluyó Fátima en su mensaje.

¿Qué se viene ahora para Fátima y Daniela?

Aunque ‘Misias pero viajeras’ llega a su fin como canal conjunto, ambas creadoras seguirán explorando nuevos caminos. En el video de despedida anunciaron que se vienen proyectos individuales, tanto para Fátima Sotomayor como para Daniela Cabrera, y que no dejarán de compartir contenido, aunque ya no bajo la misma marca.

Daniela Cabrera se enfocará en contenido más periodístico y documental, donde abordará preguntas sociales y culturales que surgen en sus viajes. Además, prepara grupos de viaje organizados por Perú, mientras planea pasar un año en Lima para estar cerca de su familia. “Estoy lista para mi nueva faceta de comunicadora”, dijo.

Por su parte, Fátima Sotomayor, en tanto, continuará subiendo contenido de viajes, mezcle contenidos de índole cultural, de historia y análisis de negocios locales. “Yo soy administradora y siempre me ha gustado hablar sobre eso”.

“Creo que es de valientes aceptar que este capítulo ya se acabó”, señaló Daniela. “Estamos tristes de decirle adiós a este hermoso proyecto, pero emocionadas por lo que viene”, sentenció.

