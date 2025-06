Darinka Ramírez en ‘El Valor de la Verdad’: todas las preguntas que contestará sobre Jefferson Farfán en el sillón rojo

Darinka Ramírez se presentará en 'El Valor de la Verdad' | Panamericana TV

La participación de Darinka Ramírez en el sillón rojo de El valor de la verdad promete ser uno de los episodios más explosivos del programa conducido por Beto Ortiz. La modelo peruana, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, llega al set de Panamericana Televisión para contar por primera vez los detalles más íntimos y hasta ahora desconocidos de su relación con el exfutbolista y ahora conductor del programa de YouTube ‘Enfocados’.

El adelanto promocional del programa, Darinka, entre lágrimas confirma que Jefferson Farfán no solo revisaba su celular y le reclamaba por mensajes, sino que incluso lo hacía delante de su hija. “Me sacó todo en cara ese día, y delante de mi hija…”, se le escucha decir.

En otra parte del avance, menciona que la pequeña llegó a contarle que su papá le rompió sus juguetes, lo que sumaría un elemento más a la creciente tensión entre ambos.

Darinka además responderá preguntas como: ¿Le pidió Jefferson Farfán una prueba de ADN para confirmar la paternidad? ¿Le sugirió irse a vivir fuera del país? ¿La amó alguna vez?

Pregunta que respondió Darinka Ramírez en El Valor de la Verdad

Sobre esta última pregunta, Darinka responde de forma directa: “No, pero sí un ‘te quiero’”, dejando entrever una relación distante en lo afectivo, pero cargada de momentos significativos. Más aún, reveló que Farfán siguió mostrando interés en ella tras el final de su relación. “Me propuso encontrarnos en un Airbnb, se me acercó y me dijo: ‘vamos al cuarto’”, contó, recordando además cómo se conocieron en una discoteca en 2022: “Todo ha sido baile, él se me pegaba, me conversaba, me decía que le gustaba, que le llamaba la atención”.

Uno de los testimonios más duros que presentará Darinka en El valor de la verdad está relacionado con un accidente doméstico que sufrió su hija. Según narró, la pequeña se cayó de la cama, lo que le provocó hinchazón en la nariz y los labios. Ella, desesperada, envió un audio a Jefferson pidiéndole ayuda. “Le dije llorando que no sabía qué hacer, que me ayudara, y me respondió que vaya a una clínica de 24 horas a buscarle medicamento”, recordó.

Darinka Ramírez estará este domingo en el sillón rojo de El Valor de la Verdad

¿Intento de censura?

La entrevista no solo ha causado impacto por su contenido, sino también por los intentos que, según Magaly Medina, habría hecho el propio Jefferson Farfán para impedir su emisión.

En su programa Magaly TV, La Firme, la conductora reveló que Farfán habría presionado a los auspiciadores del espacio para frenar la participación de Darinka en el show. “Lo que sabemos es que el mismo Jefferson habría vetado esa presentación porque tenía el mismo auspiciador que El valor de la verdad, y él no habría permitido esta entrevista que ahora se da porque ya no tiene ese auspiciador”, aseguró Medina.

Asimismo, Magaly detalló que Darinka ya había aceptado la invitación semanas atrás, poco después de ofrecer su primera entrevista a ATV, pero que su presencia se postergó por estas presuntas influencias del exseleccionado nacional.

Jefferson Farfán habría impedido participación de Darinka Ramírez en El Valor de la Verdad |Magaly Tv: La Firme

¿Otros futbolistas involucrados?

La aparición de Darinka en El valor de la verdad también generará polémica por otro motivo: según los conductores de La noche habla, la modelo revelará situaciones que no solo involucran a Farfán, sino también a otros futbolistas del entorno local. Aunque aún no se han revelado nombres, se especula que podrían salir a la luz datos que incomoden a más de una figura pública vinculada al deporte.

Con esta entrevista, Darinka Ramírez se convierte en protagonista de uno de los episodios más mediáticos del programa de Beto Ortiz. En medio de polémicas, tensiones legales y una lucha por visibilizar su experiencia como madre, la joven parece decidida a contar su verdad sin filtros.