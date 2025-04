Jefferson Farfán aclara por qué pidió la devolución de los 18 mil soles a Darinka Ramírez: “Quería tener pruebas”

Jefferson Farfán aclara por qué le pidió de regreso los 18 mil soles que le prestó a Darinka Ramírez. América Hoy.

Jefferson Farfán se vio envuelto en una controversia luego de que Darinka Ramírez, madre de su hija, revelara que él le pidió la devolución de los S/ 18 mil que inicialmente le había regalado. La situación cobró relevancia tras la denuncia de violencia psicológica que Ramírez presentó en su contra, lo que hizo que la solicitud de devolución del dinero generara un gran revuelo.

En una entrevista telefónica con ‘América Hoy’, Farfán aclaró la razón detrás de su petición y explicó que no fue un intento de recuperar un regalo, si no de asegurar pruebas de que el dinero le había sido prestado inicialmente.

Jefferson Farfán aclara que el dinero fue un préstamo

‘El 10 de la Calle’ relató que, en un principio, el dinero que le dio a Darinka fue un préstamo que ella le solicitó para emprender un negocio.

“Esa plata ella me la pidió prestada y como estaba emprendiendo, le dije tranquila, te lo regalo”, indicó el exfutbolista.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente después de que Ramírez denunciara a Farfán por violencia psicológica tras un incidente en el que él la insultó delante de su hija.

En este contexto, Jeffry explicó que decidió pedir a su prima que contactara a Darinka para que le devolviera el dinero, con el fin de tener una prueba de que el dinero había sido originalmente un préstamo.

“Prima, cóbrale para tener la copia, para que ella misma diga que obviamente esa plata yo se la he prestado y de ahí se la he regalado”, detalló Farfán.

El futbolista mencionó que, debido a los rumores que podían surgir, necesitaba contar con la prueba de que el dinero no había sido simplemente un regalo. “Porque luego ella se va a cerrar y va a decir que él me lo regaló. Tenía que tener esa prueba”, dijo.

Jefferson Farfán aclara por qué pidió la devolución de los 18 mil soles a Darinka Ramírez. YouTube/ IG

Darinka muestra los chats que demuestran que el dinero fue un regalo

Por otro lado, Darinka Ramírez mostró en el programa ‘Magaly TV La Firme’, los mensajes de texto que, según ella, prueban que Jefferson Farfán le regaló el dinero.

Según su relato, Farfán se mostró generoso cuando ella le pidió el préstamo para iniciar un negocio con el objetivo de garantizar un futuro para su hija. “Yo le pedí que me preste el dinero para emprender con mi negocio, pero él me indica que, como era buena madre y tenía el deseo de emprender, me lo iba a regalar”, comentó.

Darinka Ramírez muestra sus chats con Jefferson Farfán | Captura ATV

A pesar de que en un principio Darinka aceptó la ayuda de manera agradecida, las cosas tomaron un giro inesperado cuando la relación entre ambos se deterioró tras la denuncia de violencia psicológica. Fue en ese contexto que Farfán le pidió la devolución del dinero, lo que sorprendió a Darinka, quien consideraba que el dinero había sido un regalo, no un préstamo.

Darinka rechaza la etiqueta de ‘interesada’

A lo largo de su entrevista con Magaly Medina, Darinka se encargó de aclarar que en ningún momento su relación con Jefferson Farfán fue por interés económico. “Yo en ningún momento tuve interés en su dinero porque me pintaron de interesada. Solo fue un trato verbal entre los dos”, subrayó, visiblemente molesta por cómo ha sido percibida por la sociedad y los medios de comunicación.

La madre de la hija de Farfán también expresó su malestar por el hecho de que se haya difundido la idea de que su relación estaba motivada por el dinero, un aspecto que le resultó doloroso. “No me metí con él por su dinero ni me embaracé con esa consigna”, concluyó Darinka.

Jefferson Farfán responde a ⁠Darinka Ramírez tras acusaciones en Magaly TV La Firme.