Darinka Ramírez confiesa que Jefferson Farfán la mandó a la farmacia tras fuerte accidente de su hija: “No quiso verla”

Darinka Ramírez expone indiferencia de Jefferson Farfán por fuerte accidente de su hija: "Me mandó a una farmacia y no quiso verla". Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En una entrevista exclusiva con Magaly TV La Firme, Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, relató un angustioso episodio en el que su hija sufrió una caída en la madrugada. Según contó, la pequeña se golpeó la boca y la nariz, quedando visiblemente hinchada, lo que causó gran preocupación en la influencer.

Sin embargo, la respuesta de Farfán ante esta emergencia fue completamente distante. “Él me contestó porque fue como a la 1:30 o 2 de la mañana y me mandó a una farmacia 24 horas. Ni siquiera quiso verla”, afirmó.

La modelo explicó que, al no saber qué hacer y sintiéndose desesperada, intentó obtener ayuda de Farfán. Sin embargo, él le sugirió que fuera a una farmacia para comprar algo para curar a su hija, en lugar de ofrecerle ayuda más inmediata.

No vino a verla

“Yo me desesperé, mi audio fue llorando. No sabía qué hacer, pero lo único que me dijo fue que fuera a una farmacia o comprara algo para curar”, relató. Ella cuestionó por qué Farfán no mostró un comportamiento más protector, como llevarla a una clínica o incluso acompañarla. “¿Por qué no me dijo ‘ve a una clínica’, ‘te mando el chofer’, ‘te acompaño’?”, expresó la influencer, visiblemente afectada por la falta de apoyo.

El malestar de Darinka no terminó ahí. Tras el incidente, aunque Farfán manifestó su deseo de ver a su hija al día siguiente, no estuvo dispuesto a ir a su encuentro. “Al día siguiente, él quería ver a mi hija, pero yo me fui a la casa de mi mamá porque ahí al menos tengo el apoyo. Quería que yo fuera al departamento para que él llegara, pero no quería recogernos”, explicó.

A pesar de que Farfán en ocasiones mostraba gestos de cariño cuando visitaba a su hija, Darinka comentó que, en los momentos cruciales, él no estuvo presente. “Solo en el momento de la visita, después yo le mandaba fotos, como te digo, con la intención de que sepa de su hija, pero me respondía poco”, señaló. Esta falta de constancia en su involucramiento como padre le dejó una amarga sensación a la modelo, quien afirmó que siempre estuvo sola en su rol de madre. “Yo siempre he estado sola”, dijo, aludiendo a las dificultades que enfrentó sin el respaldo de Farfán en momentos clave.

Finalmente, al ser cuestionada por Magaly Medina sobre si, mirando atrás, había algo que le hubiera gustado que fuera diferente, Darinka no respondió directamente, pero su relato reflejó claramente el dolor y la frustración por ocultar a su hija por un año.

Jefferson Farfán se defiende de la acusación de violencia de Darinka Ramírez

Jefferson Farfán ha salido al frente para defenderse de la acusación de violencia psicológica realizada por Darinka Ramírez, madre de su hija menor. A través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram, el exfutbolista rechazó rotundamente las acusaciones y explicó que lo sucedido entre ellos no debe considerarse una agresión, sino una simple discusión.

En su mensaje, Farfán dejó en claro que, aunque admitió haber tenido una diferencia de opiniones con Ramírez, este episodio no incluyó ninguna forma de violencia o amenazas. “No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere. (…) Quiero ser enfático en manifestar que ni yo ni mi familia hemos ejercido violencia familiar de ningún tipo, mucho menos amenazas, contra la señora Ramírez”, expresó Farfán en su comunicado.

El exjugador también aclaró que lo ocurrido entre él y Darinka fue una diferencia de opiniones como padres, que no debe ser confundida con una agresión. “Tuvimos una diferencia de opinión como padres que se podría calificar como discusión, pero no incluyó amenazas ni violencia de ningún tipo”, agregó.

