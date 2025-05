¿⁠’El Monstruo’ fue detenido en Bolivia? El criminal más buscado de Perú habría pagado para que lo liberen y huir a Brasil

’El Monstruo’ fue detenido en Bolivia y escapó pagando miles de dólares a autoridades bolivianas, según el comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Lima Norte (BRECC) | Video: 24 Horas

Un nuevo episodio de caos y descoordinación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía Federal de Brasil marca la búsqueda del criminal peruano Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien habría escapado nuevamente de un operativo en Brasil. Aunque se difundió su captura, fuentes oficiales y expertos desmintieron la versión, dejando entrever posibles actos de corrupción en su huida.

¿Fue capturado en Brasil?

La mañana del viernes 30 de mayo, el exministro del Interior y actual asesor presidencial, Juan José Santiváñez, difundió por sus redes sociales la supuesta captura de ‘El Monstruo’ en São Paulo, Brasil. Citando al coronel Dantas de la Policía Militar del estado de Acre, Santiváñez afirmó con bombos y platillos:

“La captura de Erick Luis Moreno Hernández en la ciudad de São Paulo es una de las más esperadas y la que perseguíamos desde mi gestión. Ahora se le traerá al Perú para que pague por sus delitos.”

Sin embargo, 15 minutos después, la noticia fue desmentida por la Policía del Perú. “Durante el operativo en São Paulo, el delincuente logró escapar del cerco policial”, señaló el general PNP Marco Conde, jefe de la Dirincri.

Juan José Santivañez, exministro del Interior y la vez que culpó a la prensa de la crisis en la que está envuelto. (Composición: Infobae/Foto: Andina)

Esta contradicción generó indignación, especialmente porque la información inicial provino de un alto funcionario aún vinculado al Ejecutivo.

¿Captura real o fuga encubierta en Brasil?

El comandante en retiro Francisco Rivadeneyra, exjefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Lima Norte (BRECC), detalló en el noticiero 24 Horas que el operativo en Brasil fue ejecutado por la Policía Civil, tras seguir durante semanas el rastro del delincuente. Aunque se intervinieron varias personas en una vivienda, entre ellas dos mujeres, ‘El Monstruo’ no estaba entre los detenidos.

Según Rivadeneyra, la confusión se habría generado por una falta de coordinación y verificación entre las autoridades de Brasil y Perú: “Solo hubo una comunicación inicial para confirmar la identidad de los detenidos. No fue una coordinación oficial ni planificada.”

Más aún, se especula que durante el operativo ‘El Monstruo’ sí habría sido capturado inicialmente, pero logró escapar tras pagar un millón de dólares a las autoridades brasileñas, una versión que aún no ha sido confirmada oficialmente, pero que toma fuerza por hechos anteriores.

Fue capturado y liberado en Bolivia

La red de Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, extendía sus operaciones desde Perú hacia Brasil, Bolivia y Paraguay, usando células familiares para operar. (Composición: Infobae / capturas de pantalla)

Según Rivadeneyra, esta no sería la primera vez que ‘El Monstruo’ evade a la justicia mediante pagos. En septiembre de 2023, inteligencia peruana identificó transferencias internacionales hacia Bolivia coincidiendo con su presunta detención allí:

“En ese caso, se hablaba de un pago de hasta 40 mil dólares. Finalmente, se confirmó que se trataron de 20 mil dólares adicionales, lo cual indicaría que sí compró su libertad.”

Aunque no pudo confirmar un caso similar en Paraguay, la hipótesis de una red de corrupción transnacional en torno al criminal cobra fuerza.

Alias ‘El Monstruo’ no es un extorsionador común. El criminal peruano mantiene nexos con poderosas organizaciones como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, los carteles más importantes de Brasil. Esta conexión no solo lo protege, sino que lo convierte en una pieza clave del crimen organizado internacional.

El rostro detrás del terror: En casa, un padre de familia; en las calles, el criminal más buscado del Perú. - Crédito: Composición Infobae Perú

“Criminales como ‘El Monstruo’ se integran a redes ilegales que lavan dinero, financian campañas políticas y corrompen autoridades. No estamos hablando de un simple delincuente; estamos ante un ejecutivo del crimen organizado,” sostuvo el exjefe de la DINI, Juan Carlos Liendo.

Además, se le atribuye influencia en asesinatos, secuestros, tráfico de armas y droga en Perú, Brasil y Bolivia. Se estima que opera como “franquiciado” en la región, expandiendo sus operaciones desde fuera del país, incluso desde 2021, según algunas versiones.

‘Las patinadas’ de Santiváñez y sus atribuciones

Más allá de la fuga, lo ocurrido revela un grave problema de coordinación entre gobiernos y fuerzas del orden. Liendo advirtió que el anuncio de Santiváñez, sin validación oficial del Ministerio del Interior (Mininter) ni coordinación con la Dirincri, demuestra el caos:

“Este apresuramiento desprestigia a la Policía, genera desconfianza internacional y demuestra la falta de preparación institucional frente al crimen transnacional”, destacó Linedo y resaltó la necesidad urgente de crear una Policía Científica en el Perú, similar a la de Brasil, para enfrentar con eficacia amenazas de este calibre.

Juan José Santivañez dejó el cargo luego de 10 meses en el cargo de ministro del Interior. Foto: Andina

La confusión ha dejado al Gobierno en una posición comprometida. Pese a que Santiváñez no ocupa el Ministerio del Interior, actuó como si lo hiciera, adelantando una captura que no ocurrió y creando una falsa expectativa. “El mensaje que expuso menciona que la información provino de un oficial antidrogas de Acre, pero el operativo fue en São Paulo. Esa distancia geográfica es una enormidad. No tiene sentido,” explicó Rivadeneyra.

La pregunta sigue sin respuesta: ¿Quién asumirá la responsabilidad por esta desinformación? ¿Por qué el asesor presidencial accedió primero a la información antes que el actual ministro del Interior en funciones?