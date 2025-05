Paciente afectado por suero contaminado cuenta calvario en clínica y anuncia denuncia contra Medifarma: “Yo sentía que me quemaba por dentro”

Omar Garay, de 37 años, revela que fue uno de los afectados por el suero defectuoso que causó la muerte de siete personas. Presentará una denuncia por lesiones culposas agravadas. Youtube: Buenos Días Perú

Omar Luis Garay Campomanes ingresó a la clínica Sanna de San Borja el 19 de marzo para una intervención por una fístula perianal. Lo que esperaba fuera un procedimiento de rutina se convirtió en una experiencia traumática: le aplicaron suero contaminado del lote defectuoso distribuido por Medifarma, el mismo que está relacionado con la muerte de al menos siete personas en el país.

Aunque sobrevivió, Garay ha quedado con secuelas físicas y emocionales. Además del intenso dolor que sintió tras la aplicación del producto, denuncia un trato indiferente y amenazante por parte del personal médico. Hoy, el paciente anuncia acciones legales contra la farmacéutica y el centro de salud, por lo que considera un acto de negligencia que pudo costarle la vida.

“Me ardía por dentro”

Según relata, todo comenzó cuando el anestesiólogo le colocó la vía y empezó a ingresar el suero. “Sentí un dolor extremo. Toda esta parte de mi brazo comenzó a doler intensamente y yo sabía que eso no era normal”, recuerda Garay, quien previamente ya había pasado por una operación similar.

Omar Garay denuncia malos tratos y negligencia médica mientras enfrenta las secuelas del suero contaminado que le provocó graves daños en las venas y dolores intensos. Foto: RPP

La anestesia que debía ser local se convirtió en general debido a que no soportaba el dolor. Tras despertar de la intervención, notó que su mano derecha estaba inflamada y que tenía un fuerte dolor de cabeza. Pese a que expresó su malestar, afirma que sus reclamos fueron ignorados por el personal de la clínica.

“Era como si me quemaran las venas. Me dijeron que tenía flebitis porque el líquido había causado una inflamación en las venas superficiales”, detalló. La sensación de ardor era tan intensa que, en un momento de desesperación, pidió que le retiraran la vía, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando decidió quitársela por su cuenta.

Intentos desesperados por ser escuchado

Garay cuenta que al tratar de levantarse de la cama, las enfermeras lo detuvieron, pero él exigió que se le retire la vía. “No sentía mis piernas, me dolía la cabeza, la mano... y nadie me hacía caso. Me arranqué la vía y comenzó a sangrar”, narró. Cree que esa acción fue la que finalmente obligó al personal a prestarle atención.

Fue dado de alta el 22 de marzo, a pesar de que seguía presentando dolores y dificultades para mover la mano derecha. Cinco días después, el 27 de marzo, recibió una llamada telefónica en la que le informaron que había sido uno de los afectados por el suero contaminado.

Al menos tres personas fallecieron luego de que se le colocara el suero fisiológico de Medifarma. Foto: Andina

A partir de ese momento, su preocupación se convirtió en indignación. “El doctor que me operó me llamó y me dijo: ‘Ya me enteré de tu tema. Espero que no me metas en problemas porque yo te he operado bien’. Fue una forma prepotente, como si quisiera intimidarme”, recordó.

Secuelas físicas y emocionales

Actualmente, el paciente sigue lidiando con las consecuencias de lo ocurrido. Explica que no ha recuperado completamente la fuerza en la mano afectada y que, cuando realiza esfuerzos, el dolor reaparece. “Todavía tengo inflamación. El doctor me dijo que ya no debería doler, como si fuera algo normal. Pero no lo es”, asegura.

A esto se suma el impacto psicológico. Garay se define como una persona reservada, pero siente la necesidad de hablar para que se haga justicia.

“Me costaba mucho ver a mis padres angustiados. Pensaba que podrían haber sido ellos los que recibieran ese suero. No es solo lo que uno sufre en el cuerpo, es el miedo, la impotencia de ver que no te escuchan.”

Suero fisiológico: todo lo que se sabe del lote de Medifarma que ocasionó la muerte de al menos tres personas en Perú

También denuncia un trato discriminatorio en la clínica. “Noté que a otros pacientes los atendían mejor. No sé si era por mi aspecto, por de dónde vengo... pero me sentí ignorado. Si no hubiese reaccionado, no sé qué me hubiera pasado.”

Anuncia acciones legales contra Medifarma y la clínica

El caso de Omar Garay ha motivado la preparación de una denuncia formal por lesiones culposas agravadas. La acción se dirigirá tanto contra el laboratorio Medifarma, responsable del lote de suero contaminado, como contra la clínica Sanna, donde ocurrió la aplicación.

“No quiero que nadie más pase por lo que yo viví. Esto no puede quedar impune. Hay siete personas que ya no están. Yo podría haber sido el octavo. Pero estoy aquí y voy a hablar hasta que se haga justicia”, afirmó. Su testimonio se suma a los de otros afectados que también buscan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Mientras tanto, las investigaciones por parte de las autoridades continúan. El Ministerio de Salud confirmó que el lote del suero implicado fue retirado del mercado, pero los cuestionamientos sobre los controles de calidad y la responsabilidad institucional siguen abiertos.