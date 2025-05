Erick Delgado se enfrentó a Paco Bazán en podcast: “Si toma otra actitud, peor para él”. Erick Delgado se enfrentó a Paco Bazán en podcast: “Si toma otra actitud, peor para él”

Erick Delgado, exarquero y actual conductor del podcast ‘Ni loco ni santo’, ha planteado sus diferencias contra su compañero de YouTube, Paco Bazán de manera clara y directa.

En una reciente entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, Delgado destacó las tensiones crecientes entre ambos, haciendo declaraciones que auguran un futuro incierto para su relación profesional.

Las declaraciones de Erick Delgado

Según el video de adelanto de ‘Magaly TV La Firme’, Erick Delgado no se guardó nada y expresó abiertamente su desacuerdo con Paco Bazán por su reciente actitud contra Magaly Medina.

“Yo no sé qué tiene Paco, la verdad que no entiendo, o sea, podía haberse manejado mejor”, indicóen la entrevista.

Además, el exarquero añadió: “Yo no tengo miedo a lo que pase, si él toma otra actitud peor para él, se va a quedar solo”.

Estas palabras reflejan un distanciamiento claro de su compañero, dejándole entrever un desafío a Bazán para que reconsidere su postura.

Erick Delgado no quiere perder apoyo de Magaly Medina

Durante la última edición del podcast 'Ni loco ni santo’, Erick Delgado compartió su agradecimiento con Magaly Medina, destacando que las vistas del programa crecieron gracias al gran apoyo de la periodista.

“Tú te lo has ganado”, expresó el exarquero respecto a las críticas que recibe debido a las controversias en las que se ve envuelto Bazán.

En un momento de la transmisión, Delgado enfatizó que su agradecimiento hacia Medina no implica alinearse con ella en su pelea con Bazán, subrayando que su enfoque es meramente profesional y basado en resultados.

Erick Delgado y Paco Bazán se pelean en su podcast

En la más reciente edición de Magaly TV La Firme, emitida este 28 de mayo, la conductora Magaly Medina presentó una de las confrontaciones más tensas del mundo del streaming deportivo.

Durante la transmisión del partido entre Sporting Cristal y Palmeiras, los exarqueros Paco Bazán y Erick Delgado, hoy socios y compañeros de programa, protagonizaron una acalorada discusión en vivo que escaló rápidamente, con insultos, reproches personales y acusaciones de traición. “Te sale la cagonería”, “Payaso” y “Es un hipócrita” fueron solo algunas de las frases que se lanzaron al aire, dejando en evidencia una relación laboral fracturada.

La pelea, según lo expuesto por Magaly, no fue casual. Los roces venían acumulándose por meses, alimentados por las constantes inasistencias de Bazán al podcast que comparten, sus viajes y compromisos personales, así como —según dejó entrever Erick— por su nueva relación sentimental. “He notado cosas que no me han gustado en estos dos o tres meses”, confesó Delgado. “Él lo sabe, porque mi cara no miente. Yo no puedo aparentar”.

Erick Delgado se pronuncia

Erick fue directo al señalar que Paco se ha vuelto irresponsable y desinteresado. “Yo también tengo un hijo, tengo cosas que hacer y estoy aquí. Soy responsable”, dijo. Mientras tanto, el propio Bazán intentó justificarse:

“Estoy haciendo cambios. Voy a seguir a los que quiero seguir”, comentó, haciendo alusión al hecho de haber dejado de seguir a su propio socio en redes sociales, al igual que a Magaly. “Me ofendí. Recién me doy cuenta”, replicó Delgado entre risas forzadas y sarcasmos.

Lo que comenzó como una broma tensa, rápidamente se transformó en un enfrentamiento directo. “¿Tú has sido buen amigo?”, preguntó Erick. “¿Y tú sí?”, respondió Paco, desencadenando una discusión que se volvió cada vez más incómoda. “Te sale la cagonería y eso es lanzarte. Señor Paco Bazán…”, exclamó Erick, mientras Bazán intentaba mantener la compostura. “No te has dado cuenta de que ahora estás encantado con la camarita. Te encanta”, lanzó en tono de burla.

El punto de quiebre se dio cuando Erick acusó a Paco de haberlo dejado fuera de decisiones importantes del proyecto, como su reciente visita a Jefferson Farfán. “Yo no sabía nada. Me enteré por otros. Si hacemos algo público, lo mínimo es informarme”, dijo.

La disputa entre Paco Bazán y Magaly Medina

Por otra parte, la relación entre Paco Bazán y Magaly Medina se encuentra en uno de sus puntos más tensos. Esto después de que el popular Richard Wilkisnon de ‘Al Fondo Hay Sitio’ fuera visto con Jefferson Farfán, a quien Medina ha criticado en numerosas ocasiones.

Este encuentro fue percibido por Medina como una traición, encendiendo una llama de controversia en los medios. Ante estas acusaciones, un reportero de ‘Magaly TV La Firme’ confrontó a Bazán mientras paseaba con su pareja, Susana Alvarado.

En ese intercambio, Bazán defendió su libertad para reunirse con quien desee y negó la traición hacia Medina. Además, cuestionó si Magaly rechazaría una entrevista exclusiva con Farfán, destacando una aparente incoherencia en los juicios de la conductora.

Paco Bazán desmiente a Magaly Medina

Paco Bazán aprovechó para dejar claro su distanciamiento de los problemas legales entre Medina y Farfán.

“Ella es la que ha sido procesada. Magaly me parece fantástico que el canal se haga cargo de juicios personales. No son al canal, son a ‘Maga’. Es su opinión, y qué bueno que el canal la respalde, como espero que si a mí me pasa algo, me respalden también”, señaló.

La respuesta de Magaly Medina no tardó en llegar. Desde su programa, criticó las declaraciones de Bazán, llamándolo “ignorante” por su forma de interpretar los procesos judiciales que ella enfrenta, reafirmando que sus opiniones son parte de su trabajo y no de asuntos personales.

Este enfrentamiento entre Delgado y Bazán, en conjunto con las tensiones de Bazán con Medina, evidencia un panorama complicado en el entorno de la farándula.

La postura firme de Erick Delgado y su declaración pública en ‘Magaly TV La Firme’ dejan claro que su relación laboral con Bazán podría cambiar si no se logra un entendimiento entre ellos. Mientras tanto, los seguidores del podcast y del programa de televisión están atentos al desenlace de estas controversias mediáticas.

Paco Bazán amenaza con renunciar a ATV tras disputa con Magaly Medina