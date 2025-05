Magaly Medina insulta a Paco Bazán y lo ignora tras su amenaza de renuncia en ATV: “No vale la pena hablar de él”

La conductora de televisión minimizó las declaraciones de su colega, quien expresó su incomodidad y sugirió que podría abandonar el canal, generando especulaciones sobre el ambiente laboral en la televisora peruana (ATV)

La tensión entre dos rostros de ATV se desbordó esta semana en plena transmisión televisiva. Magaly Medina, fiel a su estilo implacable, lanzó un dardo directo contra Paco Bazán, luego de que este mostrara su incomodidad en pantalla y amenazara con abandonar el canal.

Mientras él dejaba entrever un supuesto ambiente hostil, Medina no tuvo reparos en descalificarlo en su programa, usando un adjetivo que ha dado la vuelta en redes sociales. La situación escaló rápidamente y ha dejado entrever las fracturas dentro del canal, donde la cordialidad parece cada vez más difícil de sostener entre ambos presentadores.

“Es un llorón”: Magaly arremete y decide no mencionarlo más

En su reciente programa, Magaly ignoró deliberadamente a Paco Bazán, lo llamó “llorón” y dijo que su espacio no está para “hablar de personas que se sienten aludidas sin que se les nombre”. (ATV)

Durante la reciente emisión de Magaly TV, La Firme, la conductora respondió con total frialdad a los reclamos públicos de su compañero Paco Bazán. Lejos de ceder a provocaciones u ofrecer alguna conciliación, Medina lanzó una frase que definió su postura: “Yo no hablo de ese tipo de personas, es un llorón”, dijo entre risas.

La periodista se mostró completamente desinteresada por el drama de Bazán, a quien acusó indirectamente de victimizarse sin razón. “No vale la pena dedicarle tiempo a alguien que no soporta la crítica. Ni siquiera se le menciona acá”, agregó, marcando distancia. Según explicó, su programa no se dedica a hablar de personajes que, en su opinión, se sienten tocados sin haber sido directamente aludidos.

En su estilo característico, Medina dejó claro que no piensa rebajarse a intercambiar indirectas ni permitir que su espacio se use para alimentar dramas ajenos.

Bazán en crisis: “Ojalá sea mi último programa”

El exarquero sorprendió en su programa con un mensaje de ruptura: insinuó su renuncia, se quejó del maltrato interno y aseguró que solo quiere trabajar tranquilo, sin convertirse en tema de espectáculos. (ATV)

Un día antes, el ambiente en El Deportivo en Otra Cancha, conducido por Paco Bazán, había cambiado de forma drástica. El exfutbolista interrumpió el ritmo habitual del programa para lanzar un mensaje cargado de frustración. Sin nombrar a nadie, pero con una dirección evidente, Bazán expresó su malestar por lo que calificó como “ataques personales” provenientes de dentro del canal.

“Si este es mi último programa, que lo sea. No tengo problema en irme si no me quieren aquí”, dijo con el rostro serio y la voz quebrada. Aunque evitó señalar a Magaly directamente, se refirió a ciertas personas que, desde espacios de entretenimiento, lo ridiculizaban o hablaban de él sin fundamentos.

El presentador deportivo expresó sentirse cansado y pidió respeto por su labor. “Solo quiero trabajar tranquilo, no me presto a show ni a peleas”, añadió. La frase “ojalá sea mi último programa” quedó flotando como una amenaza directa a la estabilidad de su permanencia en ATV, encendiendo las alarmas sobre una posible renuncia que, hasta el momento, no ha sido confirmada por la gerencia del canal.

La fricción que no es nueva y el silencio de ATV

ATV ha optado por el silencio pese al conflicto en vivo entre sus figuras. Las diferencias entre Magaly y Bazán vienen de tiempo atrás, y hoy se evidencian en cada alusión y réplica cruzada. (Facebook: Magale Medina)

Aunque la disputa ha estallado esta semana, los rumores sobre la tensión entre Medina y Bazán ya circulaban desde hace algún tiempo. Ambos comparten pantalla en la misma casa televisiva, pero su relación estaría marcada por un trato distante y desacuerdos constantes. La diferencia de estilos, así como la forma en la que enfrentan los conflictos públicos, ha profundizado una brecha que ahora es evidente ante la audiencia.

ATV, por su parte, ha evitado pronunciarse. Ningún representante del canal ha emitido comunicado oficial sobre lo sucedido, ni se ha informado sobre una posible medida disciplinaria. El silencio ha sido interpretado por muchos como una estrategia para evitar avivar el fuego mediático.

Dentro del canal, sin embargo, se sabe que la producción de ambos programas mantiene autonomía editorial. Esto ha permitido que los cruces al aire continúen sin una intervención clara de la dirección general. Mientras tanto, el público es testigo de una tensión que, más allá de las cámaras, parece estar afectando el clima laboral en uno de los medios más influyentes del país.