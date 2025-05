Canciller reconoce que vicepresidente de EE.UU. solo lanzó comentario, no invitación formal a Dina Boluarte: “En eso estamos”

Fuente: Canal N

El canciller Elmer Schialer reconoció este miércoles que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, solo hizo un comentario de cortesía a la presidenta Dina Boluarte durante la misa del inicio de pontificado de León XIV, y agregó que aún no existe una invitación formal para que visite Washington.

“El vicepresidente le dijo específicamente ‘¿por qué no nos visita?’. A mí eso me suena a invitación, no sé a ustedes, sobre todo de un vicepresidente a una jefa de Estado“, detalló en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Claro que la presidenta agradeció, dijo que iba a evaluar muy positivamente y retrucó invitándolo a él, como al presidente Donald Trump, a visitar el Perú, cosa que también el vicepresidente agradeció”, agregó.

Indicó que ahora corresponde al Departamento de Estado de EE.UU. y al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano “elaborar, estructurar y formalizar” esta posible visita. “En eso estamos”, afirmó.

También refirió que el pedido de autorización al Congreso “se hará en el momento adecuado, una vez que todo esté estructurado, formalizado, se sepa la agenda, los temas de conversación, etcétera”.

De igual modo, destacó que este intercambio sostenido en el Vaticano es “una muestra muy clara del buen ánimo de las relaciones” de Lima y Washington, que celebrarán 200 años de relaciones diplomáticas en 2026. “No se invita a las personas que uno no quiere”, ironizó al término de su intervención.

Boluarte y JD Vance se ubicaron en la primera fila de la misa de inicio del pontificado de León XIV, celebrada el 18 de mayo de 2025 en la Plaza de San Pedro del Vaticano, por su condición de representantes oficiales de Perú y Estados Unidos, países de los que el nuevo pontífice posee nacionalidad.

En la víspera, la mandataria anunció que viajaría indefectiblemente a Estados Unidos, aunque hasta ahora no existe solicitud oficial ante el Congreso. “Asistiré y confío en que en el Congreso de la República prevalecerán los intereses nacionales, dado que esta oportunidad permitirá fortalecer los lazos estratégicos entre nuestras naciones”, expresó durante la Conferencia Internacional de la Americas Society Council of the Americas (AS/COA).

No detalló cuándo se realizaría la visita ni qué compromisos incluye. En septiembre de 2024, el Parlamento rechazó una autorización similar para participar en la Asamblea General de la ONU.

La última encuesta de CPI reveló que la jefa de Estado cuenta con apenas 2,4% de aprobación, mientras que un 95,9% de la población desaprueba su gestión. El estudio también señala que el 64,3% de los ciudadanos responsabiliza a su Gobierno del alto índice de delincuencia en el país.

Detrás aparecen el Congreso con 13,4%, la Policía Nacional (PNP) con 3,0% y los gobiernos anteriores con el mismo porcentaje. El rechazo ciudadano aumentó luego de que se confirmaran las cirugías estéticas que ella negó inicialmente, pero que fueron corroboradas por el cirujano Mario Cabani. Otra causa del descontento sería su intento de elevar su salario de S/16.000 a más de S/35.000.

Según Panorama, Boluarte reaccionó con enojo al descubrir que el trámite para el incremento había salido a la luz. Se pidió agua de azahar e infusiones para tranquilizarla, mientras se ordenaban rastreos digitales y evaluaban posibles despidos de quienes accedieron a los documentos.

El entorno presidencial trató de justificar el proceso como parte de una revisión técnica amparada en la Ley Servir. No obstante, los documentos obtenidos por el dominical contradicen esa explicación.