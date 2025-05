Senador de EE.UU. cuestiona trato de Caltrain con la MML y advierte intereses en la donación de “un montón de trenes contaminantes”

Sigue la polémica en torno a la donación de los vagones y locomotoras de la empresa Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima. El senador de California, Dave Cortese, volvió a expresar su rechazo por el trato entre la gestión de Rafael López Aliaga y la compañía norteamericana.

El funcionario recordó que el trato se cerró en un momento en que la administración del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba ocupada, tratando de cerrar acuerdos antes de Donald Trump asumiera el cargo.

Por lo que no dudó en expresar extrañeza en la prioridad con la que se gestionó la donación y cuestionó su transparencia.

“Eso realmente te hace preguntarte cosas y probablemente nunca sepamos toda la verdad. A menos claro que ustedes como periodistas tengan más éxito con su propia investigación. Sería interesante obtener más registros públicos de Caltrain para ver si hubo algún tipo de comisión, pago por intermediación o gestores involucrados en el acuerdo. (...) Tampoco lo sabemos, pero definitivamente parece que había un interés de alto nivel en cerrar este trato por un montón de trenes contaminantes”, señaló en declaraciones a La Encerrona.

“Un montón de trenes contaminantes”: senador de EE.UU. cuestiona la donación de Caltrain a la MML. Foto: composición La Encerrona/ Andina

No es la primera vez que el senador cuestiona la adquisición de los trenes Caltrain. En febrero de este año, ya había expresado su preocupación por el envío de vagones y locomotoras al Perú, advirtiendo que, lo que realmente se estaría haciendo es “exportar contaminación”.

En su reciente entrevista con La Encerrona, volvió a advertir sobre la emisión de gases contaminantes de los vagones que vendrían a operar al país.

“Seguir usando diésel no tiene ningún sentido bajo ningún análisis serio. No tiene sentido. Eso no nos va a llevar a donde necesitamos llegar. Vamos a reducir las emisiones en Perú por un rato y después morir por el cambio climático. Esa es la idea. No me parece justo para nadie. Y no culpo al Perú por eso, culpo al que vendió, no al que compró. Nuestra gente no debió haber puesto esos trenes en el mercado”, lamentó.

Demoras en la llegada de los trenes Caltrain

La llegada de los trenes donados por Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha sido objeto de controversia debido a múltiples retrasos y problemas de transparencia.

El alcalde Rafael López Aliaga ha modificado la fecha de arribo de estos trenes en varias ocasiones, prometiendo inicialmente su llegada en enero de 2025. Sin embargo, la fecha ha sido postergada repetidamente, y la última promesa apunta a junio de 2025.

Los trenes Caltrain de 40 años donados a Lima: Oxidados y vandalizados antes de su llegada. Video: La Encerrrona

El proceso de donación de los trenes, que tienen 40 años de antigüedad, no ha sido formalizado, lo que genera dudas sobre la propiedad actual de los mismos. Un documento al que accedió el programa La Encerrona revela que la MML se negó a proporcionar información sobre la donación, argumentando que su difusión podría afectar la “estrategia de negociación”.

Esta falta de claridad contradice las declaraciones de López Aliaga, quien aseguró que los trenes ya pertenecen a la comuna limeña. Además de los retrasos y la falta de transparencia, la contratación de una empresa consultora ha levantado sospechas. La MML pagó 100.000 dólares a Rail Electrical Services, una empresa que, según La Encerrona, podría ser ‘fantasma’.

Rafael López Aliaga confirmó que los trenes adquiridos por su gestión están en proceso de traslado desde Estados Unidos. Foto: composición captura La Encerrona/Andina

Esta empresa fue fundada por César Díaz, un ex empleado de Caltrain, y no parece tener una presencia física en Estados Unidos. El periodista Joshua Bowling de Searchlight New Mexico visitó la supuesta oficina de la consultora en Albuquerque, Nuevo México, y encontró que se trataba de un local que alquila oficinas virtuales. Una situación similar se observó en Palo Alto, California, donde la empresa afirma tener otra oficina.