Martín Vizcarra califica de “payasada” informe de la Policía sobre su supuesta fuga e insulta al fiscal Germán Juárez

El expresidente Martín Vizcarra habló fuerte y claro sobre el informe de la Policía Nacional del Perú que advierte una eventual fuga en vista de que podría ser condenado a 15 años de prisión por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

En entrevista con Exitosa, el exmandatario calificó como una “payasada” el reporte policial y aseguró que no pasará a la clandestinidad.

“Me hiciste la misma pregunta (si fugaría) antes de que salga eso que yo he llamado una payasada. Yo voy a estar acá, yo soy peruano, yo quiero a mi patria y yo quiero ser candidato a la presidencia, yo quiero servir a mi país. Nadie me va a sacar del país. Nadie va a evitar que asuma toda mi responsabilidad que yo pretendo asumir por el país. Yo estoy aquí y aquí me quedo”, declaró.

El exmandatario también afirmó que estará presente cuando el Tribunal que lo juzga por el caso Lomas de Ilo - Hospital de Moquegua emita la sentencia del caso. “Yo voy a estar en la lectura de sentencia y te aseguro que la sentencia va a ser absolutoria”, dijo.

Al ser consultado si es que iría a prisión si es finalmente condenado por el Poder Judicial, el exmandatario no fue claro, pero indicó que acataría lo que decidan los jueces.

Martín Vizcarra enfrenta un pedido de 15 años de prisión por presunta corrupción. (Foto: Composición Infobae)

Vizcarra llama “inútil” a fiscal

En la entrevista, el expresidente Martín Vizcarra también insultó al fiscal Germán Juárez, quien solicitó 15 años de prisión en su contra por el caso Lomas de Ilo - Hospital de Moquegua.

“Germán Juárez Atoche realmente es un verdadero inútil. Con el respeto que se merece la Fiscalía de la Nación. Este señor es un inútil”, ratificó incluso ante el reproche del periodista Nicolás Lúcar.

Según Vizcarra, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, por ejemplo, no habría podido demostrar que haya estado junto a José Manuel Hernández el día y el lugar en el que supuestamente se habrían efectuado entrega de sobornos. El exmandatario afirma que la geolocalización de los equipos no arrojan ese resultado.

Hernández reveló que Vizcarra recibió S/ 1,3 millones en coimas. Video: Canal N

Vizcarra lidera encuesta de CPI

A menos de un año de las elecciones presidenciales en Perú, el panorama político se presenta con una notable diversidad de candidatos, aunque solo dos de ellos superan el 10% en las encuestas de intención de voto. Martín Vizcarra encabeza la lista con un 15.1% de apoyo, según un estudio reciente de CPI.

Este respaldo es especialmente fuerte en el interior del país, entre las mujeres y los jóvenes de 18 a 24 años. Sin embargo, Vizcarra enfrenta un obstáculo significativo: su inhabilitación para ejercer cargos públicos, impuesta por el Congreso en 2021 tras el escándalo del “Vacunagate”. Esta sanción le impide postularse en las elecciones de 2026, a menos que logre revertirla a través del Tribunal Constitucional, donde ha solicitado la anulación de su inhabilitación.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se posiciona en segundo lugar con un 10.3% de intención de voto. Su apoyo es más fuerte en Lima y Callao, y de confirmarse su candidatura, sería la cuarta vez que aspira a la presidencia. Fujimori cuenta con un respaldo notable en la costa y sierra norte, así como en el oriente del país. A pesar de su experiencia y reconocimiento, enfrenta el desafío de superar la barrera del 10% para consolidarse como una opción viable en un escenario electoral tan competitivo.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ocupa el tercer lugar con un 8.4% de respaldo. Su figura ha ganado notoriedad en la capital, aunque su apoyo a nivel nacional aún no alcanza los niveles de los dos primeros candidatos. Otros nombres que aparecen en la encuesta incluyen al cómico Carlos Álvarez con un 6.9%, el excandidato presidencial Hernando de Soto con un 5.2%, y la excandidata presidencial Verónika Mendoza con un 3%. Estos candidatos, aunque con menor intención de voto, reflejan la diversidad de opciones políticas que se presentan en estas elecciones.

El proceso electoral del 12 de abril de 2026 será uno de los más complejos en la historia reciente de Perú. Además de elegir al presidente y vicepresidentes, los peruanos votarán por un nuevo Congreso bicameral, compuesto por 130 diputados y 60 senadores, así como por representantes para el Parlamento Andino. Este proceso marcará el retorno del Senado, restablecido mediante una reforma constitucional en 2024. En caso de que ningún candidato presidencial obtenga más del 50% de los votos válidos, se llevará a cabo una segunda vuelta electoral.