Minsa destituye a directora del hospital de salud mental Noguchi tras denuncia por abandono de paciente con esquizofrenia

Joven desapareció tras ser dado de alta de hospital Noguchi | Buenos días, Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este jueves la decisión de destituir a la Dra. Betty Misaico Revate del cargo de directora general del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INSM), luego de que se denunciara la desaparición del paciente Saulo Ampuero Valladolid que fue atendido en dicha institución.

A través de un comunicado oficial, el Minsa señaló que el Despacho Ministerial solicitó un informe pormenorizado a la Dirección del INSM para esclarecer lo sucedido, con especial énfasis en el tema del traslado del paciente. Sin embargo, “dicho documento, a la fecha, no ha sido respondido por el INSM”, precisó la cartera de Salud.

El Minsa también indicó que se han dispuesto procedimientos administrativos para esclarecer los hechos y asegurar la total colaboración con las autoridades correspondientes.

Minsa pasa al retiro a Dra. Betty Misaico Revate como directora del INSM | Foto composición: Infobae Perú

Madre busca día y noche a su hijo en Lima por negligencia

En diálogo con Infobae Perú, Lourdes Valladolid, madre del joven de 21 años que se encuentra desaparecido, señaló que tras la difusión de su caso en medios de comunicación, ni personal del Ministerio de Salud ni la propia directora del nosocomio implicado se han comunicado con ella para brindarle ayuda.

“A mí nadie (del hospital) me está ayudando. La directora no sé, hasta ahora ni siquiera me ha llamado. Yo no soy de acá, soy de Piura (...) Ni siquiera me han dicho: ‘la voy a ayudar a buscar a su hijo’ o ‘señora, ¿tiene dónde vivir?, ¿cómo la está pasando?’. Nada. Ni siquiera me han pedido disculpas por lo que han hecho”, expresó la madre del paciente desaparecido.

“La estoy pasando mal, pero mi hijo la está pasando peor en la calle. Mire cómo estoy, hasta afónica de tanto buscarlo todas las noches. La verdad, no pensé que iba a pasar por esto. Espero también la ayuda del hospital Noguchi, porque la forma en que han dejado a mi hijo a la intemperie, en la calle, con tanto frío y sin pastillas ni ningún medicamento que lo pueda apoyar, es muy difícil”, relató la madre del paciente desaparecido.

Lourdes Valladolid busca a su hijo Saulo Ampuero, desaparecido tras ser dado de alta del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi. El joven fue dejado en la puerta de una vivienda de San Martín de Porres | Foto composición: Infobae Perú

La mujer, que con sus propios recursos recorre las comisarías de varios distritos tras recibir llamadas de personas que han reportado haber visto a un joven con las características de Saulo, continúa su búsqueda con la esperanza de encontrarlo.

“Lo que más miedo me da es que le pueda pasar algo. No está comiendo, y me han dicho que lo han visto cerca del hospital Carrión, por la Marina… lo han visto delgadito y con frío, moviéndose el cuerpo”, expresó la madre, quien hace un llamado urgente a las autoridades policiales para que colaboren en la búsqueda, ya que teme por la integridad de su hijo.

¿Qué ocurrió con Saulo?

Saulo Ampuero, un joven de 21 años que padece esquizofrenia y vive en Piura, fue dado de alta del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, en Lima, tras ser estabilizado por una crisis psiquiátrica. Fue trasladado en ambulancia a una dirección en el distrito limeño de San Martín de Porres donde, según su familia, no vive ningún familiar cercano.

Al llegar, el personal del hospital, pese a haber sido notificado por vecinos de que el joven no vive en la dirección consignada, lo dejó solo y desorientado en la vía pública, sin supervisión ni atención. Desde entonces, se desconoce su paradero. Su madre, Lourdes Valladolid, denuncia negligencia del hospital y busca desesperadamente a su hijo.

Si usted ha visto a Saulo Ampuero Valladolid, puede comunicarse con la familia al número: 926 197 664.