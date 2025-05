Marina de Guerra explica por qué descartó supuesto hallazgo de la piloto Ashley Vargas a 180 millas del accidente

Marina de Guerra reveló la razón por la que descartaron supuesto hallazgo de la piloto Ashley Vargas | Latina TV

Luego de que sujetos intentaran aprovecharse de las esperanzas de una familia, la Marina de Guerra del Perú descartó el supuesto hallazgo relacionado con la piloto Ashley Vargas a 180 millas del accidente, luego de que las autoridades realizaran un riguroso proceso de verificación de la información.

Como se recuerda, en horas de la mañana se había recibido comunicación de unos supuestos pescadores que habían encontrado a la piloto, pero dicha información fue falsa. En conversación con Latina Noticias, el capitán de navío Carlos Díaz explicó que, al recibir cualquier reporte, se activan varias fases de corroboración para asegurar que la información sea precisa antes de actuar.

Durante este procedimiento, se observó que, aunque la persona responsable de la supuesta información utilizaba términos del medio marítimo, muchos de estos no eran correctos. Además, la distancia reportada de 180 millas desde el lugar del accidente, equivalente a casi 340 kilómetros, era considerablemente extensa, aumentando las sospechas sobre la autenticidad del informe.

“Los datos no eran correctos. Hay que considerar que 180 millas, que equivalen a casi 340 kilómetros, es una distancia bastante amplia desde el lugar donde habría ocurrido el accidente, por lo que resulta casi imposible que la persona se haya podido mover tanto”, explicó.

Marina de Guerra corroboró con pescadores

La familia de la piloto desaparecida estuvo en constante comunicación con una supuesta embarcación pesquera que habría encontrado al piloto, sin embargo, mencionaron un nombre y no el de la embarcación específica. Desde la Marina, que también mantiene comunicación continua con los pescadores, se detectó que esta información pudo ser una falsa alarma. “Toda información es corroborada”, afirmaron desde la institución.

Según explicaron, cuentan con una base de datos que incluye todas las naves registradas, identificadas por sus matrículas, que funcionan como las placas en el mar. Sobre las embarcaciones señaladas, Virgen de la Puerta y Señora de Misericordia, indicaron que “de cada una de esas naves tenemos aproximadamente 50 con el mismo nombre”. Para verificar, llamaron a todas las naves con esos nombres y descartaron las que estaban en puertos del sur, enfocándose en las del norte, zona relacionada con la última posición reportada.

Tras la investigación, los representantes de las embarcaciones contactadas afirmaron que sus naves permanecían en puerto y no tenían conocimiento del hecho. “Muchos dijeron que sus embarcaciones están en puerto, que no saben nada y que no tienen conocimiento de nada”, confirmó el capitán de navio Díaz. Esto llevó a concluir que la información dada a la familia fue falsa.

Información falsa vino de Lima

José Ocampo Sumaita, abogado y familiar de la piloto Ashley Vargas, desaparecida hace cuatro días, desmintió la información sobre su supuesto hallazgo por una lancha. “¿Qué pasó lamentablemente por estos sinvergüenzas que no tienen piedad del dolor de la familia? Se ha paralizado horas valiosas en la búsqueda que se tenía que hacer”, denunció. Además, señaló que esta falsa esperanza ha detenido las labores de rescate, aunque “cada minuto cuenta” y hasta el momento “no se ha logrado absolutamente nada”.

Las autoridades también realizaron las verificaciones correspondientes sobre la procedencia de la llamada que reportaba el hallazgo. “La policía está haciendo su trabajo y nos han dicho que la geolocalización de los teléfonos es del centro de Lima”, afirmó Ocampo. Esto descartaría cualquier relación con Pisco, lugar desde donde se coordina la búsqueda para localizar la nave y el cuerpo de la piloto. En ese sentido, señaló que “estos señores pretenden engañarnos, pretenden pedir dinero a cambio de información que no tienen porque no tienen absolutamente nada”.

Por otro lado, la capitanía y la Fuerza Aérea acudieron al lugar señalado a 180 millas del supuesto hallazgo, sin encontrar indicios. “La capitanía ha pedido que manden una ubicación porque si no tienen una ubicación exacta, 180 millas es un rango muy amplio”, explicó el abogado. Añadió que esta distancia es “muy lejana de donde pasaron los hechos” y que la piloto “no estaba por esa zona ni llegaba a esa altura del fondo del mar”. En conclusión, afirmó que “aquí estamos frente a gente inexperta que busca sacar provecho”.

Intensificación de la búsqueda de Ashley Vargas

Paralelamente, la búsqueda de Ashley Vargas se ha intensificado. Las fuerzas de la Marina de Guerra, en colaboración con la Fuerza Aérea, han desplegado tanto recursos terrestres como aéreos. Desde que se recibió la señal de emergencia, ambas instituciones han estado en comunicación constante, estableciendo áreas de búsqueda basadas en la última posición conocida.

El complejo operativo incluye la utilización de patrulleras costeras y aviones de exploración. La coordinación entre las fuerzas permite una mejor cobertura del área potencialmente afectada, con el objetivo de localizar a la piloto lo antes posible.

Un avión B 200 ha sido dispuesto para explorar las áreas identificadas mientras se efectúan barridos exhaustivos en busca de cualquier evidencia o indicio del paradero o restos de la aeronave. Asimismo, el buque hidrográfico Simi, equipado con una ecosonda multihaz, permite una inspección detallada del fondo marino. Este buque también posee un equipo portátil que ayuda a llegar a áreas de difícil acceso o donde el buque principal podría enfrentar riesgos.

