Balacera en la Vía Expresa: seis heridos deja tiroteo a la altura de la av. Las Américas en La Victoria

Reportan balacera en la Vía Expresa a la altura del puente Canadá en La Victoria. Twitter

Una intensa balacera se desató alrededor de las 9:30 de la noche del miércoles 21 de mayo en plena Vía Expresa, en el distrito de La Victoria, generando pánico entre conductores y transeúntes. El tiroteo ocurrió a la altura del puente México, frente a la sede de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en dirección de sur a norte.

Según las primeras informaciones, se trató de una persecución policial que culminó en un violento enfrentamiento armado. En el lugar quedaron tres presuntos delincuentes tendidos en el suelo y un efectivo policial herido. Testigos relatan que la escena fue caótica y que los disparos causaron temor entre vecinos y conductores que circulaban por la zona.

Entre los heridos estaría el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Robos de la PNP, quien fue visto sentado sobre la pista tras el intercambio de disparos. Por el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

El incidente ocurrió cerca de la estación México del Metropolitano, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal. La Policía ha cercado el área y continúa con las diligencias correspondientes.

Coronel Juan Carlos Montúfar explica lo sucedido en balacera en la Vía Expresa. Panamericana TV

En declaraciones a Panamericana TV, el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la división de investigación de robos de la PNP, ofreció detalles sobre el operativo realizado para capturar a un grupo criminal vinculado al robo de vehículos y otros delitos. Según el coronel, este operativo forma parte de la lucha constante de la institución contra la criminalidad que afecta a la ciudad.

“Mire, esto es el resultado de la lucha que estamos afrontando toda la institución policial frente a esta criminalidad lesiva que se está avizorando por la ciudad”, indicó Montúfar al referirse a los esfuerzos realizados para enfrentar a los delincuentes.

El grupo criminal, con un historial delictivo conocido, utilizaba vehículos robados y cambiaba de placas para cometer sus delitos, causando temor y caos en la población. “Cambiaban constantemente de placas con la finalidad de causar lesiones, causar zozobra, miedo, asaltos, hasta incluso habrían participado en la muerte de nuestro brigadier Belleza, dejándolo sin vida un tiempo atrás".

“Estos sujetos queríamos el día de hoy solamente detenerlos con la finalidad de poder capturarlos y procesarlos por todos estos delitos que vienen ocasionando, lesionando a toda nuestra población”, expresó Montúfar, destacando que el operativo fue diseñado para poner fin a las acciones criminales de este grupo.

Reacción violenta

Sin embargo, al intentar la detención, los delincuentes reaccionaron violentamente. “Estos sujetos dispararon contra el personal policial y no lograron ningún peligro de daño material a la población porque chocaban carro tras carro, más de cinco carros chocados”, relató el coronel, quien agregó que los delincuentes se dieron a la fuga de manera peligrosa, colisionando sus vehículos mientras disparaban. “Prácticamente se montaban encima de los vehículos para darse a la fuga disparando.”

A pesar de la violencia del enfrentamiento, la policía logró capturar a tres de los delincuentes. “Estamos con tres detenidos. Hay uno de ellos que todavía no conocemos su estado. Aparentemente, ha dejado de existir y dos están heridos”. Además, tres policías resultaron heridos durante el enfrentamiento: “Uno de la División de Robos, el Brigadier Poma, un efectivo del SUAT, y yo que estoy acá”, comentó Montúfar, quien reveló que también fue herido por un proyectil en la pierna.

“La verdad, por la misma adrenalina, no he sentido el dolor o la sangre. Al momento de percatarme en mi pantalón que estaba lleno de sangre, he podido observar que estaba con un proyectil de arma de fuego en la pierna”, añadió.

A pesar de las heridas y los riesgos que enfrentaron durante el operativo, Montúfar dejó claro que la policía no se rendirá en la lucha contra la criminalidad. “Seguiremos fuertemente enfrentando esta criminalidad, lo vamos a vencer por la paz que tanto necesitamos.”

Noticia en desarrollo...