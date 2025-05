Ethel Pozo y Janet Barboza protagonizan tensa discusión en vivo por accidente de Julián Zucchi: “El dolor no desaparece”

Ethel Pozo y Janet Barboza protagonizan tensa discusión en vivo por accidente de Julián Zucchi. América TV

Lo que parecía una mañana habitual en el programa ’América Hoy’ terminó convirtiéndose en una tensa confrontación entre Ethel Pozo y Janet Barboza. El motivo: el reciente accidente doméstico que sufrió el actor y productor Julián Zucchi en la casa de su expareja y madre de sus hijos, Yiddá Eslava.

El hecho, que no habría tenido consecuencias graves para Zucchi, sirvió como detonante de un encendido debate en vivo sobre las relaciones entre exparejas, la convivencia postruptura y el rol que juegan los hijos en estos vínculos.

El incidente en casa de Yiddá Eslava

Julián Zucchi habría sufrido un pequeño accidente mientras visitaba la casa de Yiddá Eslava. Resulta que el actor argentino sostenía a su hijo menor en sus piernas, cuando el niño cogió el cuadro que estaba sobre la cabeza de su padre y cayó encima de él, ocasionándole un corte en la cara.

Las cámaras del programa presentaron las declaraciones del actor sobre lo ocurrido, donde se le veía en una actitud serena.

Este episodio fue aprovechado por el equipo de América Hoy para debatir sobre la dinámica entre padres separados que continúan compartiendo espacios por el bienestar de sus hijos.

Ethel Pozo destaca empatía de Yiddá

Durante el bloque, Ethel Pozo tomó la palabra para resaltar el gesto solidario de Yiddá Eslava. La conductora defendió el accionar de la influencer y exintegrante de Combate, destacando la importancia de mantener una relación cordial con el padre de los hijos, incluso en situaciones complejas.

“Pasaron por muchas cosas, pero son padres, y claro que lo va a ayudar si se accidenta en su casa”, expresó Ethel, visiblemente conmovida. Su postura apuntó a normalizar la empatía entre exparejas que, a pesar de su historia, siguen compartiendo la crianza de sus hijos.

Ethel Pozo y Janet Barboza protagonizan tensa discusión en vivo por accidente de Julián Zucchi. América TV.

Janet Barboza minimiza el hecho

La reacción de Janet Barboza fue totalmente opuesta. Con su característico estilo directo, la popular “Rulitos” restó importancia al accidente y sugirió que el episodio pudo tener un trasfondo estratégico.

“Soy más realista. Julián fue estratégico. Se accidentó, lo sentaron, lo grabaron con el podcast atrás. Me parece válido, pero para mí fue un accidente menor”, afirmó.

Además, lanzó una frase que encendió aún más la tensión en el set: “No seamos dramáticos”. Esta declaración fue tomada por Ethel como una falta de sensibilidad, lo que generó una reacción inmediata y un intercambio de opiniones más intenso entre ambas.

El fondo emocional: ¿Reconciliación o estrategia?

El debate se trasladó rápidamente del accidente al trasfondo emocional entre Zucchi y Eslava. Ethel Pozo insistió en que las buenas relaciones entre exparejas son necesarias, sobre todo cuando hay hijos.

“Por los niños, uno puede dejar de lado los rencores y ayudar. No se trata de volver o no, sino de tener madurez”, comentó.

Janet, por su parte, fue enfática en señalar que no se puede idealizar la relación entre dos personas que vivieron momentos difíciles.

“El dolor no desaparece solo por tener hijos en común. No podemos romantizar la cordialidad sin hablar del contexto. Ellos mismos contaron que hubo conflictos e insultos fuertes”, sentenció.

Julián Zucchi agradece a Yiddá por auxiliarlo

Tras sufrir un fuerte accidente doméstico, Julián Zucchi habló con ’América Hoy’ por la rápida ayuda de Yiddá Eslava, dejando en claro que resolvieron todas sus polémicas diferencias del pasado. Además, comentó que en su momento le agradeció que lo haya ayudado.

El productor argentino aseguró que ambos mantienen una buena relación y espera que la actual pareja de Yiddá no se ponga celoso.

“El tiempo cura todo. Hay errores irremediables y uno tiene que seguir adelante”. (¿Y el novio de Yiddá no se ha puesto un poco celoso porque ella te está atendiendo?) No, no creo, no, fue consensuado con ella porque no queremos que se sigan creando rumores de cosas que no son", comentó.

Julián Zucchi sufrió accidente doméstico en casa de Yiddá Eslava. América TV.