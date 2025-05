El truco casero con bicarbonato de sodio y limón para eliminar hormigas, pulgas y garrapatas

Ex embajador de Perú en Estados Unidos afirma que invitación de vicepresidente Vance a Dina Boluarte fue “una cortesía” Harold Forsyth indicó que el breve encuentro entre James David Vance en el Vaticano no representa una invitación oficial para la mandataria. Según el ex embajador, el vicepresidente norteamericano no puede comprometer la agenda de Donald Trump