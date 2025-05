El papa León XIV recibió en el Vaticano a la presidenta Dina Boluarte: los detalles de la reunión

La presidenta Boluarte tuvo un encuentro breve con el papa León XIV en el que le expresó el cariño del Perú. (Video: Vatican News)

La presencia de la presidenta Dina Boluarte en el Vaticano durante la misa de inicio de pontificado, no solo se limitó a escuchar al papa León XIV durante la ceremonia. Ya en la Santa Sede, la mandataria logró reunirse brevemente en una audiencia con el sumo pontífice en la sacristía, lugar donde los sacerdotes suelen prepararse para las misas.

El encuentro fue descrito por la cuenta oficial de la Presidencia del Perú como una “audiencia extraordinaria en la sacristía de la Basílica de San Pedro, donde dialogaron sobre el bienestar de todos los peruanos”.

Sin embargo, la foto que se publicó acompañando este mensaje no corresponde a este espacio de preparación reservado únicamente para los sacerdotes. La fotografía se ubica justo al frente de la escultura llamada ‘La Piedad’, realizada por Miguel Ángel y que representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Jesucristo tras la crucifixión.

Dina Boluarte sostuvo una breve reunión con el papa León XIV luego de la misa de inicio de pontificado. (Foto: Presidencia Perú)

La página web de noticias, Vatican News, difundió las fotos del encuentro, además de un video recopilatorio de las reuniones que sostuvo el papa León XIV: primero con Dina Boluarte en la sacristía del Vaticano; y luego con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien sí recibió en el despacho papal y que además recibió unos regalos de manos del sumo pontífice.

Un detalle particular es que el encuentro con Boluarte se produjo antes de que se realice la misa de inicio de pontificado y no después, algo inusual para el Vaticano y que marca una diferencia en el tratamiento que se le dio a la mandataria peruana con respecto al presidente de Ucrania, que no solo se pudo reunir con León XIV en el despacho papal, sino que además incluyó una foto oficial con representantes del país europeo, algo que en el caso de Boluarte no se realizó.

Foto oficial del encuentro entre el papa León XIV y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. (Foto: Volodímir Zelenski)

Los pormenores de la reunión con Boluarte

Durante el encuentro, se reportó que la presidenta Boluarte transmitió al Papa el cariño pueblo peruano y recordó al nuevo Obispo de Roma como “un siervo de Dios que dedicó muchos años a la misión evangelizadora y al servicio de los más necesitados del país”.

“Bienvenida a Roma”, fueron las primeras palabras que le dirigió el papa León XIV a la mandataria, quien posteriormente le indicó que “quiero traerle el saludo y el cariño (...) estamos más que emocionados, felices, alegres (...)”, según el video recopilatorio de ambos encuentros, difundido por la prensa oficial del Vaticano. De momento, no se cuenta con registro público sobre la audiencia. Tampoco sobre los temas de los que se habló durante el encuentro y su duración.

Dina Boluarte sostuvo una breve reunión con el papa León XIV luego de la misa de inicio de pontificado. (Foto: @vaticannews_it)

Dina Boluarte y el regalo peruano para el papa León XIV

La presidenta Boluarte no llegó a la sede del Vaticano con las manos vacías. En representación del país, la mandataria le dio al sumo pontífice un recuerdo del norte del país: una cadena de la Cruz de Motupe, un símbolo religioso altamente venerado en las regiones de La Libertad y Lambayeque.

La tradición sostiene que la cruz fue tallada por el ermitaño Juan Abad en el siglo XIX. Cada año, miles de peregrinos escalan el cerro Chalpón, distrito de Motupe, en la provincia y región de Lambayeque, para rendir homenaje a la cruz, que se encuentra en una cueva oculta.

Dina Boluarte le regaló un collar de la Cruz de Motupe al papa León XIV luego de la misa de inicio de pontificado. (Foto: @presidenciaperu)

El culto a la Cruz de Motupe se extiende a diversas zonas del norte del Perú más allá de su ubicación en Lambayeque. En ciudades como Chiclayo, Piura y otras vecinas también se organizan celebraciones en honor a la cruz.

Dina Boluarte no habla sobre la reunión con el papa León XIV

Ni siquiera en el Vaticano y con motivo de una reunión tan importante, la presidenta Dina Boluarte quiso responder a las preguntas de la prensa. A su salida del Vaticano y luego de haberse encontrado con el papa León XIV, la mandataria fue abordada por los corresponsales de la prensa peruana que intentaron obtener declaraciones suyas sobre qué habló con el sumo pontífice.

Pese a esto, y fiel a su estilo desde hace más de 200 días, Boluarte ignoró todas las consultas e ingresó al vehículo oficial junto al ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer.

Dina Boluarte huye de la prensa hasta en el Vaticano. Video: RPP Noticias

“(Estamos) muy emocionados todos (por el encuentro) de la presidenta con el papa. Muy emocionados, muchas gracias”, dijo el canciller antes de subir al auto junto a la presidenta y dejar la sede del Vaticano, en medio de dudas sobre los temas que fueron abordados durante el encuentro entre ambos líderes.

Dina Boluarte sostuvo una breve reunión con el papa León XIV luego de la misa de inicio de pontificado. (Foto: @Vatican Media)

Cardenal Barreto: el papa León XIV sabe de las muertes en las protestas en Perú

En la víspera de la visita de la presidenta Dina Boluarte al Vaticano, el cardenal peruano, Pedro Barreto, destacó que el papa León XIV sí conoce de la realidad que vive el Perú y está al tanto de los problemas sociales que existen en el país. No solo sobre la pobreza y el hambre, sino también de casos como el de los ciudadanos peruanos que fallecieron durante las protestas al inicio del gobierno de la mandataria entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

“Él sabe muy bien todo lo que significó la pandemia, todo lo que significó Sendero Luminoso, con la violencia política, él sabe también de las muertes de inocentes por protestar contra las injusticias que vivíamos”, afirmó el cardenal Barreto en conversación con Exitosa. “Realmente nos va a iluminar mucho en todos los problemas que podamos tener, no solamente en el Perú, sino también en el mundo”, afirmó.