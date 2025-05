Rebeca Escribens recibe duras críticas por arrancharle el micrófono a Olga Tañon: “Se pasó de atrevida”

La conductora de televisión Rebeca Escribens ha generado controversia en redes sociales luego de protagonizar un inesperado incidente con la reconocida cantante puertorriqueña Olga Tañón durante una emisión en vivo de ‘América Espectáculos’. El episodio, que rápidamente se viralizó en plataformas como TikTok, dividió opiniones entre los usuarios, quienes cuestionaron el accionar de la presentadora peruana durante la participación de la artista internacional.

Olga Tañón, quien se encuentra en Lima como parte de la promoción de su concierto en el Multiespacio Costa 21 por su gira ‘Hay Ke Ser Feliz’, llegó al programa matutino para compartir detalles de su presentación y entonar algunos de sus conocidos éxitos. Sin embargo, en medio de la buena energía que caracterizó el encuentro, se vivió un momento incómodo cuando Rebeca Escribens, en medio del entusiasmo, le arrebató el micrófono a la intérprete mientras ambas cantaban.

Aunque la cantante internacional tomó con humor la acción de la presentadora peruana y reaccionó con una sonrisa, para muchos cibernautas el gesto no fue bien recibido. Las redes sociales se llenaron de comentarios que calificaron la actitud de la conductora como “imprudente” y “excesivamente confianzuda”. Algunos usuarios expresaron que fue una falta de respeto hacia la artista invitada.

Rebeca Escribens se arrebató el micrófono a Olga Tañon mientras cantaban. (Foto: Captura de América TV)

“Menos mal que la Señora Olga Tañón tiene correa y educación, porque a Rebeca se le van los límites”, escribió un internauta. Otro comentó: “Rebeca por qué le arranchas así el micrófono, no tiene nada de gracioso”, fueron algunos de los duros comentarios que recibió la también actriz.

No obstante, también hubo quienes defendieron a la conductora, asegurando que todo se trató de un momento espontáneo sin mala intención. “Todo fue parte del show, Olga se lo tomó bien”, señalaron algunos seguidores.

Cabe precisar que ni Rebeca Escribens ni Olga Tañón se han pronunciado oficialmente sobre lo sucedido. Mientras tanto, el video del incidente continúa circulando en redes y alimentando el debate sobre los límites del humor y la confianza en la televisión en vivo.

Rebeca Escribens y la difícil situación que atravesó por la muerte de su padre

Meses atrás, Rebeca Escribens compartió una valiente confesión durante su participación en el pódcast de su prima Melissa Escribens en YouTube, donde reveló por primera vez que ha estado atravesando un proceso de recuperación tras enfrentar una profunda depresión. La conductora de televisión explicó que esta etapa difícil se desencadenó tras la pérdida de su padre, ocurrida hace más de dos años. “Son dos años más o menos en que te sumerges en la más triste miseria de la pérdida de un ser querido”, expresó con total honestidad.

Rebeca explicó que ha empezado a salir de ese estado emocional gracias a un proceso consciente de reflexión personal, terapia psicológica y un compromiso firme con su bienestar. Subrayó que el cuidado de su salud mental se ha convertido en una prioridad, y que el acompañamiento profesional ha sido fundamental para sobrellevar el duelo y los momentos de mayor oscuridad.

Además, la también actriz destacó que el deporte ha jugado un papel crucial en su recuperación. Señaló que mantenerse físicamente activa le ha permitido canalizar sus emociones de forma saludable y reenfocar su energía. “Estoy saliendo de una depresión y necesito avocar mi mente y mi cuerpo [...] no me quiero enfermar y mucho menos me quiero morir”, afirmó, dejando en claro la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente para sanar emocionalmente.