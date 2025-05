Niño muere tras ataque a balazos contra una combi en Independencia: criminalidad golpea otra vez al transporte urbano

Desconocidos atacan vehículo de transporte Urbano -combi. (Facebook/ Carabayllo, Acción y Ayuda)

La violencia en el transporte urbano volvió a teñirse de sangre. Este viernes 16 de mayo, en el distrito limeño de Independencia, un grupo de desconocidos disparó contra una combi de servicio público que circulaba por la avenida Tahuantinsuyo, a la altura del hospital Materno Infantil. El saldo fue trágico: un niño, Antuan Salvador Pastor Ayala, de apenas seis años, perdió la vida tras recibir un disparo por la espalda que le atravesó la columna vertebral. El menor viajaba acompañado por su madre, Ariana Nicol Ayala Carrillo, y de su hermano pequeño.

De acuerdo con información preliminar obtenida por Infobae Perú, el niño y su madre estaban sentados detrás del conductor al momento del ataque. Testigos afirman que el chófer, al percatarse de que le disparaban, se agachó para protegerse, maniobra que terminó exponiendo al pequeño al fuego cruzado. Estaban sentados detrás del chófer, por lo que la bala le cayó en la espalda y le atravesó la columna al pequeño.

El conductor de la combi, fue identificado como Luis Chipana de 37 años, resultó herido de bala en el muslo izquierdo durante el ataque. El hecho ocurrió frente al Centro Materno Infantil Tahuantinsuyo Bajo, hasta donde el chofer condujo la unidad herido para pedir auxilio. Al lugar también se hizo presente el alcalde de Independencia, Alfredo Reinaga, para constatar lo ocurrido.

Ataque en plena vía pública

El hecho ocurrió en la cuarta zona de Tahuantinsuyo, una zona densamente poblada y con alto tránsito de vehículos de transporte público. La combi, tras ser atacada, fue conducida de inmediato por el chófer hasta el hospital Materno Infantil, donde el conductor pidió desesperadamente ayuda para el menor. Sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El conductor del vehículo también resultó herido: recibió un impacto de bala en el muslo, pero se encuentra fuera de peligro. En imágenes captadas por medios de comunicación, se observa cómo la unidad de transporte quedó con varios orificios de bala, evidencia de la violencia con la que actuaron los atacantes.

Un crimen vinculado a la extorsión

Según versiones que circulan entre los transportistas del distrito, este atentado no sería un hecho aislado. Se trataría de un nuevo acto de amedrentamiento por parte de bandas dedicadas a la extorsión de conductores de transporte urbano. Estas organizaciones criminales exigen sumas exorbitantes a los chóferes a cambio de “protección”, bajo amenaza de muerte.

“Nos están asesinando a diario. No podemos más”, denunció Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, en declaraciones a Canal N. Campos sostiene que este tipo de ataques son parte de un patrón creciente de violencia contra su gremio y señaló que ya se han registrado múltiples asesinatos de conductores en los últimos meses.

Paro nacional “en defensa de la vida”

En respuesta a estos hechos, Campos anunció una nueva jornada de paro nacional del gremio para el miércoles 14 de mayo. Será la séptima movilización desde que los transportistas iniciaron protestas por el incremento de asesinatos y extorsiones en su contra.

“Este paro es en defensa de la vida. Ya estamos cansados. Este gobierno no tiene liderazgo, no tiene voluntad política para enfrentar a las mafias. Las autoridades saben quiénes son los criminales, pero no los detienen”, expresó el dirigente.

Campos también denunció que no se trata de una sola banda criminal, sino de múltiples grupos que operan con total impunidad. “Nos exigen pagos de hasta 50 mil soles. Es insostenible. Nos extorsionan bandas distintas en simultáneo. La policía y la fiscalía no actúan. ¿Por qué? Porque hay corrupción”, afirmó con indignación.

Críticas al gobierno y pedido de vacancia

El dirigente transportista fue más allá y lanzó graves acusaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, a quien responsabilizó directamente por la falta de seguridad. “Este gobierno lo único que ha hecho es respaldar a las bandas organizadas. Las extorsiones y asesinatos no se detienen porque hay complicidad desde el poder”, dijo.

Campos finalizó su intervención exigiendo la renuncia de la presidenta Boluarte y pidió al Congreso que la vacue si no lo hace por voluntad propia. “El 98% del país quiere que renuncie. No es justo que nos sigan matando mientras el Estado no hace nada”, sentenció.

Movilización nacional

La protesta convocada para el 14 de mayo no se limitó a Lima. Según informó el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, regiones como Callao, La Libertad, Arequipa, Cusco y Puno también se sumaron a la jornada de movilización, que cuenta con el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Cabe recordar que la indignación de los gremios se agudizó tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, en la región La Libertad, otro crimen atribuido a bandas armadas que actúan con total impunidad.

Una sociedad bajo amenaza

Lo ocurrido en Independencia es una nueva muestra de cómo la criminalidad afecta no solo a los conductores, sino también a pasajeros y transeúntes. En esta ocasión, la víctima fue un niño de tan solo seis años, cuyo único delito fue viajar en una combi hacia un destino que nunca alcanzó.

Mientras tanto, las promesas de seguridad siguen sin concretarse. La población, los transportistas y los trabajadores en general siguen siendo rehenes del miedo. Un miedo que no se combate con discursos, sino con acciones. Y, por ahora, las acciones siguen brillando por su ausencia.