Cuatro buses de empresa Salamanca se incendian en Carabayllo y dejan un herido: PNP investiga el caso como presunta extorsión

(Video: Canal N)

Cuatro buses de la empresa Salamanca fueron consumidos por el fuego en la mañana de este domingo 11 de mayo, en una cochera ubicada en el distrito limeño de Carabayllo. El siniestro dejó un trabajador herido con graves quemaduras, quien fue evacuado a un hospital cercano. Las autoridades han iniciado una investigación, pero los empleados de la empresa no descartan que el ataque esté relacionado con la ola de extorsiones que afecta a los transportistas de la capital.

Según el testimonio de un trabajador de la empresa, a las 6:30 de la mañana de este domingo, un hombre de casi 65 años de edad estaba realizando trabajos de soldadura en uno de los buses cuando se produjo el siniestro. El herido fue trasladado al hospital Collique, en Comas, tras sufrir quemaduras graves. En total, tres unidades de bomberos fueron necesarias para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras unidades de transporte.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado una investigación para determinar las causas del incendio y si efectivamente hay alguna conexión con las bandas de extorsionadores. Hasta el momento, no se ha confirmado si el ataque fue producto de un acto de venganza relacionado con el cobro de cupos, pero las autoridades no descartan esa hipótesis.

Empleados de empresa Salamanca denuncian extorsiones constantes

Los conductores y empleados de la empresa Salamanca han señalado que, desde hace meses, vienen pagando un cupo mensual a extorsionadores para evitar atentados contra sus unidades y vidas. Uno de los trabajadores comentó a Canal N que, aunque pensaban que al cumplir con los pagos estarían protegidos, el presunto ataque los sorprendió: “Todos trabajamos con miedo, siempre atentos a si una moto se nos acerca, por los atentados que ya han ocurrido”.

Según los trabajadores, el ataque no es aislado, ya que las extorsiones han sido una constante para los conductores, quienes mencionan que, a menudo, los delincuentes les exigen cumplir con el pago del cupo mensual bajo amenaza de agresiones.

Uno de los empleados de la empresa mencionó a Canal N que, a pesar de las amenazas y pagos realizados, no saben exactamente por qué se produjo el ataque en este caso específico: “Este ataque nos ha sorprendido porque siempre hemos cumplido con lo que nos piden”. Además, destacó la preocupación de los trabajadores, que constantemente tienen que estar alertas al paso de motos lineales que, según ellos, pueden estar relacionadas con estos atentados.

Los trabajadores también expresaron su malestar por la falta de medidas efectivas para combatir la extorsión en el sector. Según uno de los conductores, la situación es insostenible, ya que no solo los transportistas, sino también pequeños comercios de la zona, se ven obligados a pagar cupos: “No hay un servicio de inteligencia, no están haciendo su trabajo como deben ser, y nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias”.

Líneas de emergencia

En total, tres unidades de bomberos fueron necesarias para controlar el fuego. Composición: Infobae Perú

La creciente ola de extorsiones en el Perú está afectando a miles de personas. Las víctimas pueden comunicarse con los siguientes números para obtener apoyo de las autoridades.

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.