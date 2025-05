Manuel Barreto no descarta el regreso de la bolsa de minutos en la Liga 1: “Lo vamos a discutir”

Manuel Barreto fue oficializado como director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF el último martes 13 de mayo. Crédito: FPF

Manuel Barreto dejó tienda ‘merengue’ para asumir un reto más complejo en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El exfutbolista tendrá la difícil tarea de mejorar la tesitura del balompié peruano en el plano de las divisiones menores.

A pocos días de su llegada a Videna, Barreto ha comenzado a evaluar las primeras decisiones para el crecimiento del fútbol juvenil. Para ilustrar, el ex director deportivo de Universitario ha señalado que no descarta la vuelta de obligaciones a los clubes para alinear a noveles futbolistas, una especie de bolsa de minutos, extinta desde la edición 2023 del torneo nacional.

“Creo que tenemos que discutirlo y que no sea solo decisión de una persona. Tiene que ir ligado en facultades para desarrollar. No se trata de poner a los chicos por obligación, sino hay que darles las armas y herramientas para que estén bien”, indicó ‘La Muñeca’ en RPP.

Asimismo, declaró que el siguiente paso es conversar con las demás autoridades de la FPF. “Yo estoy a favor, no sé si de una bolsa de minutos o tal vez de tener cierta cantidad de Sub 23 en el campo o en lista. Estoy a favor de esa discusión, no necesariamente de una bolsa de minutos. Se debe generar una norma que obligue más presencia de chicos”, subrayó.

Barreto afirmó también que él no tomará las riendas del equipo sub-20 de la selección peruana masculina. Aseguró que el presidente Agustín Lozano se ha comprometido al desarrollo del proyecto que preside a través de la implementación de una norma que obligue a los clubes a invertir en menores.

Manuel Barreto confesó el verdadero motivo de su salida de Universitario y por qué aceptó trabajar con Agustín Lozano a pesar de advertencias.

“El otro día lo dijo el presidente [Agustín Lozano] sobre la necesidad de reglamentar que los clubes inviertan un porcentaje de sus ingresos a menores. Hay clubes que lo hacen por inversión, pero otros no ven eso. Es una necesidad de hacerlo en la competencia porque sin eso no vamos a poder avanzar. Eso lo tengo absolutamente convencido porque la selección son los clubes”, sentenció.

¿Quién será el nuevo director general de la FPF?

En diciembre del año pasado, la FPF anunció un “proceso de reestructuración” del fútbol peruano. La medida derivó en la salida de Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol. Desde la fecha, no se ha comunicado quién podría asumir el importante cargo en Videna.

“No me han dicho quién será el Director General de la FPF, pero sí me han mostrado cuatro alternativas para el puesto, entre las que hay peruanos y extranjeros”, reveló Barreto.

El objetivo de Barreto durante su etapa en Universitario

Manuel Barreto dejó Universitario de Deportes en tal vez su mejor momento en el club. Tras los enérgicos cuestionamientos por la contratación de Diego Churín. Manuel Barreto y Piero Alva cogieron un fierro caliente y dirigieron ante Barcelona, por Copa Libertadores, y Binacional, por Liga 1. Sacaron 6 de 6 puntos posibles.

La vuelta de Jorge Fossati coincidió con la salida de Barreto para marcharse a la Federación. “Estoy agradecido con los hinchas de Universitario. No creo que fueran ingratos conmigo, el fútbol lo es. Pero estoy agradecido por el cariño de la gente, es emocionante. No tengo ningún tema de remordimiento o rencor, solo agradecimiento total”, mencionó.

Manuel Barreto se despidió de los jugadores de Universitario de Deportes.

El exentrenador de Sporting Cristal dejó la institución estudiantil luego de un bicampeonato nacional. Sin embargo, comentó que a su equipo de trabajo le quedó un objetivo pendiente, que está cerca a concretarse.

“Lo único que al departamento de la ‘U’ le termina quedando pendiente es clasificar a octavos de final de Libertadores, si se consigue se habrá completado el 100% de objetivos que se planteó en este tiempo”, reveló.