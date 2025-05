Leslie Shaw y Carlos Rincón llegan a un acuerdo por ‘Hay niveles’: “Están atados de por vida”

¿Qué parte de Hay niveles le pertenece a Leslie Shaw? Un abogado lo explica. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Fuerte y claro. El conflicto entre Leslie Shaw y el compositor Carlos Rincón por la autoría y control de la canción Hay niveles ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en el medio artístico.

Sin embargo, según declaraciones de Magaly Medina en su programa Magaly TV La Firme este 15 de mayo, muchas de esas reacciones estarían motivadas por animadversión personal hacia la cantante, más que por una comprensión real del conflicto legal.

“Ya salieron todos aquellos que son del bando anti Leslie Shaw, porque hay ¿no? Bueno, es que ella ha basureado a varios del ambiente artístico, a varias cantantes, grupos, como algunas falsas imitadoras que tenía ella”, señaló la conductora en su espacio, aludiendo a figuras del medio que, según su interpretación, aprovechan la controversia para atacar a la artista.

Magaly también recordó a una imitadora cuya breve notoriedad habría estado ligada al enfrentamiento con Shaw. “Había una que se pintaba el pelo medio raro de colores, que nunca despegó, ni siquiera su nombre lo hemos podido decir correctamente... algo así como Onda, Panda, no sé, algo por el estilo”, mencionó. Según Medina, el único interés mediático que generó dicha figura fue el conflicto con Shaw.

La conductora negó tener una postura parcial, pero criticó el “cargamontón” contra la artista: “Yo no estoy para los cargamontones que todo el mundo hace, además, sin ni siquiera entender el problema. Ni nosotros lo entendíamos anoche, pero nos ilustramos porque hay gente que sí realmente domina el tema”.

Precisamente por eso, el programa entrevistó al especialista en propiedad intelectual, quien explicó los aspectos legales detrás de la disputa. Medina sintetizó su intervención señalando que, por contrato, ni Leslie Shaw ni Carlos Rincón pueden tomar decisiones sobre el uso de la obra sin el consentimiento de todos los coautores.

Leslie Shaw y Carlos Rincón llegaron a un acuerdo

“Carlos Rincón no puede hacer nada. Es como si estuviera casado por toda la vida con Leslie”, dijo Medina, subrayando que solo un proceso judicial podría modificar esa relación contractual.

La periodista también informó que, tras el aumento de tensiones, los abogados de ambas partes se reunieron el mismo 15 de mayo para buscar una solución. “Me dicen que de esta conversación que han tenido toda la tarde los abogados de ambos, tanto de Leslie Shaw como del compositor Carlos Rincón, parece que llegaron a la conclusión de que están atados de por vida bajo ese contrato”, aseguró.

Según detalló Medina, el contrato establece que cualquier uso de la canción debe contar con la aprobación de los tres coautores.

“Así de simple, así de fácil, y no es que uno diga que no, que esto no es así y que Leslie quiere agarrarse la composición del otro, no. Ella es tan dueña de un 20 % como tan dueño es el señor del 70”, recalcó. Y aunque Rincón tenga la mayoría de la autoría, legalmente no puede autorizar el uso de la obra sin la firma de los otros compositores.

Finalmente, la conductora hizo una autocrítica por no haber comprendido inicialmente la diferencia entre fonograma y obra musical, y exhortó a quienes opinaron sin base a informarse mejor: “Nosotros, como nos declaramos, ayer ignorantes de este tema... mejor fuimos donde alguien que nos explique con manzanitas”. En ese sentido, criticó a quienes opinaron “sin saber” y concluyó que, en este caso, solo el consenso entre las partes permitirá que la canción pueda seguir siendo interpretada o explotada comercialmente.

