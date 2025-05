Josimar y María Fe Saldaña reavivan su amor: confirman reconciliación y pronto nacerá el segundo hijo de ambos.

El cumpleaños número 38 de Josimar se convirtió en el escenario perfecto para confirmar lo que muchos seguidores sospechaban: el regreso sentimental entre el cantante y María Fe Saldaña.

Fue ella quien, a través de una historia en Instagram, compartió una fotografía que rápidamente se volvió viral: en ella, ambos aparecen abrazados, con Josimar dándole un tierno beso en la frente mientras ella, visiblemente embarazada, sonríe con serenidad.

El mensaje adjunto decía: “Feliz cumple, renegón. Love you”, un gesto que confirmó la reanudación de su relación. Horas más tarde, María Fe reforzó este anuncio no oficial con una publicación en Facebook.

“Feli’ cumple, sabes que siempre estoy para apoyarte! Dios nos siga bendiciendo y podamos pasar muchos más juntos! love u infinito. Buenas, malas y peores, pero siempre resolviendo y formando la linda familia que tenemos”, publicó María Fe.

Esta frase no solo selló el momento, sino que dejó en claro que ambos están apostando por reconstruir su familia, a pesar de las adversidades pasadas.

Publicación de María Fe Saldaña en sus historias de Instagram junto a Josimar.

Del distanciamiento a la reconciliación: ¿qué ocurrió entre Josimar y María Fe?

La historia de Josimar y María Fe no ha sido ajena a la polémica. En febrero de 2025, ella confirmó su separación del cantante tras enterarse de una presunta infidelidad.

Según relató en una entrevista con ‘Magaly TV La Firme’, fue una cuenta anónima en Instagram la que le envió pruebas de una supuesta conversación comprometida del salsero con otra mujer.

En aquel momento, María Fe expresó su molestia y pidió que Josimar asumiera su responsabilidad públicamente: “Me lo mandó una cuenta de Instagram falsa, me dijo cosas horribles y yo quiero que él, como hombre, dé la cara y hable. Ya se lo pedí”, afirmó.

En esa misma línea, comentó que Josimar estaba haciendo esfuerzos por recuperar su confianza y su familia, reconociendo el daño causado. María Fe, sin embargo, decidió mantener su distancia emocional mientras priorizaba su bienestar y el de su bebé.

“Él quiere arreglar las cosas, pero han pasado muchas cosas. La cuenta falsa me dijo cosas feas de él, me amenazaron... Creo que es una mujer con la que él chatea o alguien despechada, no estoy segura”, comentó en aquella ocasión.

Magaly TV La Firme. (Captura: ATV)

La joven madre también reveló que el estrés generado por el escándalo mediático había puesto en riesgo su embarazo. A pesar de ello, se mantuvo firme, evitando profundizar en el contenido del polémico video que originó la crisis. “Yo ya no estoy con él. Él y yo ya no estamos”, declaró de forma contundente en ese momento.

Sin embargo, con el pasar de los meses y tras momentos de reflexión, parece que el vínculo emocional entre ambos logró superar las heridas. El reciente anuncio no solo demuestra que han optado por darse una nueva oportunidad, sino que el amor por su hija y el nuevo bebé en camino fueron motores importantes para esta reconciliación.

Publicación de María Fe junto a Josimar en Facebook.

Un nuevo capítulo entre Josimar y María Fe: la dulce espera y los planes que podrían retomarse

La noticia del embarazo de María Fe Saldaña fue recibida con entusiasmo en redes sociales. En enero de este año, compartió imágenes de una sesión fotográfica donde se la veía radiante y emocionada por la llegada de su segundo hijo con Josimar.

“Dios me dio el segundo regalo más lindo de mi vida. Gracias por aferrarte tanto a mí”, escribió entonces, dejando ver la profunda conexión que siente con el bebé en camino.

Este embarazo, además, tiene una carga emocional significativa para la pareja, pues en 2024 María Fe reveló que había sufrido una pérdida gestacional durante una etapa complicada de su vida, marcada por polémicas mediáticas con Yadira Cárdenas, la exesposa cubana del salsero.

En ese entonces, la joven explicó que el estrés afectó su salud: “Perdí al bebé. Todo este circo hizo que se me complique el embarazo y perdí al bebé”, confesó en el programa ‘América Hoy’.

María Fe Saldaña se luce junto a Josimar en su revelación de sexo, pese a confirmar separación | TikTok

Con esta nueva etapa, la pareja vuelve a ilusionarse. Josimar, quien será padre por quinta vez, ya tiene otros cuatro hijos con diferentes parejas. Con María Fe comparte la crianza de su hija menor y ahora ambos se preparan para recibir a su segundo hijo juntos.

En marzo de 2024, antes de la crisis que los separó, Josimar había anunciado que planeaban casarse en 2025. Incluso mencionó que su proceso de divorcio ya había finalizado y que María Fe se encontraba organizando la ceremonia. Sin embargo, tras la ruptura de comienzos de año, no se sabe si estos planes siguen vigentes.