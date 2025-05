Hija de Marcelo Tinelli revela cómo fue la convivencia con Milett Figueroa al inicio: “Se lo recriminamos”

Hija de Marcelo Tinelli hace fuerte revelación sobre la convivencia con Milett Figueroa. | Puro Show.

La reciente visita de Milett Figueroa al Perú ha reactivado las especulaciones sobre el estado actual de su relación con Marcelo Tinelli. La actriz peruana, quien se instaló en Argentina a finales de 2023 para vivir junto al popular conductor de televisión, regresó a Lima después de varios meses, lo que para muchos fue interpretado como una señal de distanciamiento entre la pareja. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son las declaraciones de Candelaria Tinelli, hija del presentador, quien decidió contar cómo fue la convivencia con Milett desde el inicio.

En una entrevista brindada a un medio argentino, la influencer y empresaria no dudó en confesar que la llegada de la actriz peruana al entorno familiar fue repentina y, en cierto modo, incómoda al comienzo. Según Candelaria, su padre introdujo a Milett Figueroa en la dinámica familiar sin previo aviso, incluso llevándola a una casa que para ellos tiene un valor emocional muy especial: la residencia en Uruguay. “Pasó muy poco tiempo y ya la trajo a la casa de Uruguay, que es un lugar muy especial para nosotros. Se lo recriminamos, obvio. Fue todo muy de golpe”, expresó.

Candelaria admitió que esta decisión fue precipitada por parte de Marcelo Tinelli y causó cierta tensión en el entorno familiar. “Llegó a convivir sin que nadie estuviera preparado. Fue más un error de mi viejo”, señaló. Estas declaraciones se dan en medio de rumores que aseguran que las hijas del conductor no estarían del todo conformes con la relación, en parte por la notable diferencia de edad entre él y Milett.

Candelaria Tinelli negó mala relación con Milett Figueroa.

No obstante, la empresaria argentina aclaró que actualmente no existe ninguna mala relación entre ella y la actriz peruana. “Está todo bien con ella. Milett es buena mina, nos llevamos bien”, sentenció, desmintiendo así cualquier rumor de enemistad y dejando entrever que, a pesar del inicio complicado, la convivencia logró estabilizarse con el tiempo. Por ahora, el vínculo entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue siendo motivo de interés tanto en Argentina como en Perú.

La dura convivencia se notó en el reality ‘Los Tinelli’

Durante la emisión del reality argentino ‘Los Tinelli’, la presencia de Milett Figueroa generó tensiones evidentes entre las hijas de Marcelo Tinelli. Micaela, la mayor, expresó su incomodidad al señalar la diferencia generacional con la modelo peruana, resaltando que Milett, de 31 años, podría incluso ser menor que ella, lo que marcaba una brecha notoria dentro de la dinámica familiar. Esta observación pareció apuntar al impacto que la edad y el contexto cultural tuvieron en la integración de la actriz al entorno del conductor argentino.

Juana Tinelli también mostró su desacuerdo, especialmente en lo referente a la actitud de Milett durante un viaje familiar. La joven criticó que la peruana se mostrara distante y poco participativa en actividades grupales. “Estoy en una familia nueva y están todos sus hijos. Lo primero que quiero hacer es buena letra. No me voy a quedar encerrada en el cuarto”, dijo, sugiriendo que Milett no habría hecho el esfuerzo esperado por integrarse con los demás miembros del clan.

Candelaria, por su parte, reaccionó con ironía ante los intentos de Milett por mostrarse parte del grupo familiar. Aunque en otras declaraciones aseguró que actualmente se llevan bien, en el reality comentó con sarcasmo: “Qué bueno que se sienta tan rápido parte de la familia”, seguido de una crítica más directa: “Ella, siento, como que no cazó las reglas, no sé”. Estas reacciones dejaron en evidencia que la adaptación de la actriz peruana al entorno Tinelli no fue del todo fluida desde un inicio.