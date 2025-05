Pamela Franco sorprende con show vacío en Trujillo y Magaly Medina dice: “Más vacío que playa en invierno”

Pamela Franco sorprende con show vacío en Trujillo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 12 de mayo, la conductora Magaly Medina compartió una divertida, pero crítica nota sobre las actividades de varios faranduleros durante el fin de semana.

Entre los mencionados se encontraban Pamela Franco y Pamela López, dos figuras conocidas del entretenimiento local, quienes tuvieron distintos destinos y celebraciones. Magaly no dudó en poner en evidencia lo que, según ella, fue un fin de semana con contrastes para las dos Pamelas.

Mientras que la cantante de cumbia realizó un show en Trujillo con motivo del Día de la Madre, la presentadora de espectáculos no pudo evitar comentar sobre el escaso público que asistió al evento.

“No es por nada, pero más vacío que playa en invierno, definitivamente le hace falta a su chato para levantar el evento”, se escuchó en la nota de Magaly, destacando la falta de convocatoria de la cumbiambera en un evento que prometía ser todo un éxito.

Por otro lado, Pamela López disfrutó de un fin de semana diferente. La ex de Christian Cueva pasó su tiempo en la Huacachina con sus hijos, acompañada de su actual pareja, el cantante Paul Michael, quien, no dudó en llevar a su hermanita para que compartiera con los pequeños. La familia disfrutó de un día relajante, comiendo y grabando varios TikToks, lo que, le dio un toque más familiar y agradable al fin de semana.

Magaly Medina sorprendida con poco público en show de Pamela Franco

Sin embargo, la verdadera reflexión de Magaly vino después. La conductora comenzó a cuestionar la relevancia de la cantante, haciendo una observación sobre su carrera y el impacto de su relación con Christian Cueva.

“Lo que a mí me asombra es ver un show de Pamela Franco que se había puesto de moda, ahora así, sin gente, todo vacío, bien raro. Yo creo que de repente, quién sabe, cuidado, Cueva, tanta cosa, ya de repente está perdiendo”, comentó Magaly, señalando que el interés de la gente por la cantante parece haberse desvanecido con el tiempo.

Medina reflexionó sobre cómo la fama en el entretenimiento puede ser efímera y cómo, en ocasiones, las personas se cansan de los mismos rostros y conflictos, especialmente cuando estos se repiten constantemente en los medios.

“La gente se entusiasma por un grupo, se entusiasma por un cantante, a veces una temporada, y luego eso ya pierde interés”, explicó, sugiriendo que la constante exposición mediática de Franco y Cueva pudo haber provocado que la audiencia se cansara de ellos.

A lo largo de su comentario, Magaly también señaló las tensiones que existen entre Pamela Franco y Pamela López, especialmente debido a las disputas públicas entre Cueva y López.

“La gente se cansó de tanto azúcar, de tanta miel y sobre todo se ha cansado de estas peleas tan feas entre Cueva y Pamela López, porque finalmente hay unos niños de por medio con los que él no se está portando bien”, dijo Magaly.

“En las relaciones realmente las cosas no se rompen por terceras personas, las cosas se rompen cuando no hay amor, cuando no hay respeto, cuando hay tantas faltas como las que tuvieron ellos”, agregó.

Finalmente, la conductora destacó que Pamela Franco no fue la primera persona vinculada con Christian Cueva durante su matrimonio. “Cuidado que todo esto le puede estar pasando factura a su carrera musical a Pamela Franco, porque estas cosas sí pasan factura”, concluyó la figura de ATV.

