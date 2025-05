Jorge Benavides rechazó hablar con Dayanita luego de enviarle carta notarial: “Me dijeron que no”

Jorge Benavides rechazó hablar con Dayanita luego de enviarle carta notarial. Panamericana TV: 'Todo se filtra'

La tensión entre Dayanita y su exjefe, Jorge Benavides, sigue aumentando luego de su salida abrupta del programa ‘JB en ATV’. La actriz cómica rompió su silencio y confirmó que, tras recibir una carta notarial de parte de Benavides por incumplir su contrato, intentó contactar con él para aclarar la situación.

Sin embargo, la respuesta fue negativa, lo que agrava aún más el conflicto que se está viviendo en el ámbito televisivo.

El rechazo de Jorge Benavides y la falta de comunicación

En una reciente entrevista con ’Todo se filtra’, Dayanita contó cómo intentó solucionar la situación por teléfono.

“Yo accedí a hablar con ellos por llamada, pero me dijeron que no. Me dijeron: ‘Tienes que venir, que cómo has hecho eso’”, confesó la actriz.

Dayanita intentó manejar la situación con cautela, asegurando que su intención no era hablar mal de nadie ni llevar el asunto por el lado legal.

“Yo estoy tranquila, no quiero hablar mal de nadie. He prometido no hablar mal de nadie y estar bien. En mi vida no he pensado hacer daño a nadie ni llevar nada por el lado legal”, agregó.

A pesar de su deseo de mantener la calma, la actriz se vio atrapada por los requerimientos legales de Benavides, lo que ha complicado aún más la relación entre ambos.

Dayanita

La penalidad económica que deberá pagar

La controversia comenzó cuando Dayanita decidió abandonar el programa JB en ATV de manera unilateral el 5 de abril de 2025, sin previo aviso y sin una comunicación adecuada con la producción.

La actriz dejó de asistir a las grabaciones, lo que generó un gran malestar en el equipo del programa, especialmente en Jorge Benavides y la productora Karin Marengo Núñez. Esta falta de comunicación y el abandono del proyecto fueron las razones que llevaron a la producción a tomar medidas legales.

El 6 de mayo, Jorge Benavides envió una carta notarial a Dayanita exigiendo el pago de una penalidad económica. Según el acuerdo establecido en su contrato, el incumplimiento de las obligaciones laborales está penado con una multa equivalente a 20 remuneraciones mensuales.

La cantidad exacta de la multa no fue revelada públicamente para proteger la privacidad de la actriz, pero se dejó en claro que el pago debía realizarse dentro de un plazo de 48 horas.

¿Cuánto deberá pagar Dayanita a Jorge Benavides por incumplir su contrato? Esto exige ‘JB en ATV’

La razón detrás de la salida de Dayanita

En una entrevista con Magaly Medina, Dayanita explicó que su decisión de abandonar el programa fue causada por una crisis emocional profunda. La actriz admitió que no estaba en condiciones emocionales de continuar trabajando debido a problemas personales que prefirió no detallar públicamente.

Sin embargo, reconoció que su salida había violado su contrato, pero justificó su decisión como una respuesta a su estado de salud mental.

La actriz comentó que estaba consciente de que, al dejar el programa sin previo aviso, no cumplía con sus responsabilidades contractuales, pero aseguró que su situación emocional era insostenible en ese momento.

“Estaba mal, no podía seguir”, comentó Dayanita en su entrevista, intentando explicar que sus problemas personales influyeron en su decisión.

Jorge Benavides

La actitud del equipo de ‘JB en ATV’

Desde su salida, la producción de ’JB en ATV’ intentó ponerse en contacto con Dayanita en varias ocasiones a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes, pero la actriz no respondió a ningún intento de comunicación.

Esta falta de respuesta y el abandono del proyecto llevaron al equipo legal del programa a tomar la decisión de aplicar la penalidad económica estipulada en su contrato.

El conflicto legal entre Dayanita y la producción del programa se basa en la cláusula 14.6 de su contrato, que establece una penalidad por el incumplimiento de las obligaciones laborales. Ante esta situación, Jorge Benavides se vio obligado a tomar medidas drásticas, enviando una carta notarial que exigía el pago de la multa en un plazo de 48 horas.

Con la situación legal en pie, Dayanita se encuentra en una posición complicada. Aunque ha expresado su deseo de no generar conflictos y mantenerse tranquila, las acciones legales tomadas por Jorge Benavides podrían tener un impacto significativo en su carrera.