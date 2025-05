Comisión de Ética aprueba investigar a Susel Paredes por permitir que personas trans usen baños que difieren de su género biológico

Por mayoría, se aprobó el informe contra la parlamentaria.| Congreso

La Comisión de Ética del Congreso aprobó el inicio de una investigación contra la congresista Susel Paredes por el uso de baños por parte de personas trans. Con ocho votos a favor, se recibió la denuncia presentada por la legisladora Milagros Jáuregui que plantea una suspensión de 120 días sin remuneración y la acusa de haber infringido el Código de Ética Parlamentaria durante un evento relacionado con la diversidad sexual celebrado en el Parlamento.

Durante el debate, la parlamentaria Sigrid Bazán cuestionó que se busque sancionar a Paredes básicamente porque en su evento la gente quería ir a hacer sus necesidades al baño. “Dejemos el debate de las definiciones que a sentido común para algunos de nosotros ya deberían estar zanjadas para otro tipo de espacios, pero no para censurar, amedrentar o amenazar a otra colega que con su agenda política ha llegado en representación de la comunidad LGTBIQ+ al Congreso. […] No convirtamos a esta comisión en una cacería de un congresista con otro porque lamentablemente eso pareciera de un sector a otro”, expresó. Sin embargo, no tuvo el respaldo de los demás miembros.

Los votos a favor de la denuncia provinieron de los congresistas Alex Paredes (Bloque Magisterial), Nelcy Lidia Heidinger (APP), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular), Jorge Marticorena (APP), Auristela Obando (Fuerza Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Héctor Ventura (Fuerza Popular) y se refiere al evento titulado “Diversidad y Derechos: Luchando por la Igualdad y Justicia”, que tuvo lugar el 31 de marzo en la sala Héroes de la Democracia del Congreso y contó con la participación de 30 personas trans.

Durante el foro, las cámaras de seguridad registraron a Paredes guiando a los asistentes hacia los baños correspondientes a su identidad de género. Según los denunciantes, este acto habría generado incomodidad entre trabajadores del Congreso, periodistas y otros asistentes, al interpretarse como una “promoción del uso de baños femeninos por parte de personas asignadas varones al nacer”.

Congresista Susel Paredes es denunciada ante la Comisión de Ética | Video: Congreso del Perú

Los firmantes de la denuncia sostienen que esta acción vulnera los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria, así como los artículos 5 y 8 de su reglamento. Entre los congresistas que respaldaron la medida se encuentran Rosselli Amuruz, Patricia Chirinos, Jorge Montoya y Norma Yarrow. Ahora, de acuerdo con el procedimiento, la Comisión de Ética redactará un informe que será remitido al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para su conocimiento. Si la congresista no presenta una apelación, la Comisión estará facultada para determinar las sanciones correspondientes y someterlas a votación.

Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ han expresado su rechazo a la denuncia, calificándola como una iniciativa homofóbica. Estas agrupaciones consideran que las acciones de Paredes durante el evento no constituyen una falta ética, sino un acto de inclusión y respeto hacia la identidad de género de los participantes.

La misma legisladora ha calificado el procedimiento como un intento de censura. En entrevista con Exitosa, alegó que anteriormente otros congresistas han recibido a personas trans y el Pleno no ha tenido esta misma respuesta. “Las personas trans pueden ser recibidas en el Congreso de la República, lo han hecho congresistas como Alberto de Belaunde, Indira Huilca, han habido muchos eventos anteriormente. Como a mí se me han prendido, están queriéndome suspender 120 días e impedir que yo ejerza mi labor congresal. El objetivo es que yo me calle la boca”, declaró entonces.