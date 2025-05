Jonathan Maicelo responde a acusaciones de lavado de activos y sus conexiones en penales: “En Challapalca, Sarita y Lurigancho”

Jonathan Maicelo responde a acusaciones de lavado de activos y revela conexiones en penales. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la emisión del domingo 11 de mayo de El Valor de la Verdad, Jonathan Maicelo enfrentó una de las preguntas más complicadas de la noche: si sus empresas estaban involucradas en lavado de activos.

Con una respuesta clara y directa, Maicelo defendió su trayectoria empresarial y, además, sorprendió al revelar sus conexiones en el mundo de la prisión, mencionando específicamente su relación con personas dentro de penales como Challapalca.

“¿Están tus empresas involucradas en lavado de activos?”, le preguntó Beto Ortiz. La respuesta de Maicelo fue contundente: “No”: “La respuesta es... verdad”.

El exboxeador aclaró que la versión sobre el lavado de activos surgió por la envidia de algunas personas que no entienden cómo ha logrado establecerse en el mundo de los negocios.

Según Maicelo, estos comentarios provienen de quienes, por ‘ignorancia o maldad’, intentan desacreditar su trabajo. “La gente envidiosa dice cualquier cosa”, comentó el boxeador, destacando que no hay nada ilícito detrás de sus emprendimientos.

Además, el empresario habló sobre las dificultades que ha enfrentado en el mundo empresarial, mencionando específicamente los obstáculos que le han impuesto algunas autoridades locales.

“Los peores extorsionadores son los municipios. Son los que más molestan, los que más están buscando obstaculizarte para no progresar como empresario”, afirmó.

Sus ‘amistades’ en los penales

Sin embargo, lo más sorprendente fueron las revelaciones sobre sus amistades dentro del sistema penitenciario. Jonathan Maicelo reveló que tiene amigos en varios penales del país, incluyendo Sarita Colonia, Lurigancho y el famoso penal de Challapalca.

“Tengo amigos en todos lados. En Challapalca, Sarita y Lurigancho, por ejemplo, conozco a personas que me han apoyado. Tengo amiguitos que me cuidan”, dijo, sin dar muchos detalles sobre las circunstancias de estas amistades. Desarrolló su declaración, aludiendo a la red de apoyo que tiene.

El boxeador recordó el episodio en el que fue extorsionado y cómo recurrió a su red de contactos para enfrentar la situación. “Me extorsionaron en un momento o intentaron extorsionarme, pero llamé a los ‘Avengers’ y sabía la situación”, explicó, haciendo referencia a su ‘círculo de amistades’ en el sistema penitenciario.

Maicelo reveló que no se dejó intimidar, luego que los extorsionadores dejaron una granada en uno de sus locales, pero después se disculparon cuando se dieron cuenta de su error. “Ellos pensaban que era otro local, no el mío. Me dejaron una granada en Chimú, en Zarate”, recordó.

Sin embargo, el boxeador no mostró temor. “A mí me han apuntado con armas, me han amenazado de muerte, he vivido en la zona más peligrosa del Callao”, señaló, reafirmando su actitud desafiante y su incapacidad para dejarse intimidar por las amenazas.

Sus problemas con sus emprendimientos

Maicelo destacó que siempre se ha enfocado en avanzar, con o sin el apoyo de quienes intentan obstaculizar su camino. “Viví situaciones complicadas. Me enojó mucho eso, más que para ser honesto. Yo no funciono con base en el miedo. Soy muy orgulloso. El orgullo me puede jugar a favor o en contra, o matarme o simplemente dejarme bien pagado. Pues sucedió cualquiera de las dos. En este caso me enojó, busqué la ayuda correspondiente”, agregó.

“La policía no hizo nada y luego de esto se fue a mi local porque la mayor de estos extorsionadores son los municipios, son los que más jo..., los que más molestan, los que más están buscándote, obstaculizándote para no progresar como empresario”, concluyó.

