Jonathan Maicelo afirma que ‘Chibolín’ lo estafó al promocionar pelea con Pantera Zegarra: “Pedí un monto y no cumplió”

Jonathan Maicelo denuncia estafa de Chibolín sobre pelea con Pantera Zegarra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Este domingo 11 de mayo, el boxeador Jonathan Maicelo rompió su silencio sobre la supuesta estafa de la que fue víctima por parte de Andrés Hurtado, exconductor del programa ’Porque hoy es sábado con Andrés’.

En una entrevista reveladora en El Valor de la Verdad con Beto Ortiz, Maicelo habló sobre la polémica pelea entre él y David “Pantera” Zegarra, la cual fue anunciada para el 14 de febrero de 2024 y que nunca se concretó.

Según el boxeador, la propuesta de Hurtado resultó ser un engaño para sacar provecho mediático, sin intención real de organizar el evento. La situación comenzó cuando el expresentador anunció que se encargaría de organizar una pelea entre Maicelo y Zegarra.

“Lo anunció, pactó la fecha para febrero y, después de eso, nunca más lo promovió ni lo fomentó. Simplemente, la gente me preguntaba, ‘¿cuándo peleas con él?’”, relató Maicelo, dejando claro su malestar por la falta de seriedad en la organización del evento.

Maicelo confiesa que para él, el anuncio de la pelea con Zegarra fue solo una estrategia para atraer atención mediática sin hacer esfuerzos reales para concretar el evento.

Lo que más molestó a Maicelo fue que, tras no haber promovido la pelea, Hurtado utilizó su denuncia relacionada con su expareja Samantha Batallanos para justificar la no realización del evento.

“Hizo viral mi respuesta y luego procedió a decir que no hacía la pelea porque yo tenía una denuncia. Pero eso es falso, porque durante todo ese tiempo nunca se hizo una promoción, simplemente no la iba a hacer”, explicó Maicelo.

El exconductor de ’Porque hoy es sábado con Andrés’ no solo aprovechó la situación para hacer viral el tema, sino que Maicelo cree que Hurtado intentó lucrar con el conflicto entre los boxeadores sin tener ninguna intención de llevar a cabo la pelea.

“Era una estafa. Ofreció organizar un evento y juntar a dos personas que tenían un conflicto para sacar provecho”, señaló Maicelo. El boxeador también afirmó que Hurtado, al no tener los medios adecuados, intentó utilizar su nombre y su nombre viral para ganar visibilidad en su programa, que no era muy popular en ese momento. “En su programa no lo veían ni la mitad de lo que vio ese día la gente”, agregó Maicelo.

Andrés Hurtado le ofreció fuerte suma

Al preguntarle sobre qué le ofreció Hurtado para organizar el evento, Maicelo admitió que aceptó la propuesta porque confiaba en los medios del exconductor. “Él tenía los medios, porque sí los tenía”, señaló. Maicelo explicó que, en un principio, lo que le ofreció ‘Chibolin’ fue un monto de dinero, que acordó porque consideraba que el conductor tenía los contactos y los recursos necesarios para hacer que el evento sucediera.

Sin embargo, el boxeador pronto descubrió que la promesa no pasaba de ser solo eso: palabras vacías. “Lo que me ofreció no fue el problema”, indicó Maicelo. “El problema fue que mintió sobre la pelea. No la iba a hacer, y solo usó mi nombre para ganar atención”, agregó.

“Eso fue una jugada para sacar provecho persona. Él tenía un set de televisión, tenía empresas con las que trabajaba y la capacidad de traer a políticos a su programa. Por eso confié en él”, explicó el boxeador. Aunque en un primer momento se sintió atraído por la propuesta, Maicelo expresó que se sintió engañado por la falta de profesionalismo de Hurtado.

