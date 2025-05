Yahaira Plasencia responde con firmeza a Magaly Medina y a periodistas argentinos: “No he pagado absolutamente nada”

Yahaira Plasencia responde con firmeza a Magaly Medina y periodistas argentinos: “No he pagado absolutamente nada”. Video: América Hoy.

Yahaira Plasencia se pronuncia desde el extranjero. En medio de su gira promocional por Argentina, la intérprete de salsa ha sido blanco de críticas tanto en medios peruanos como argentinos, luego de que un periodista del país sureño asegurara, en el programa de Magaly Medina, que ella habría pagado por ser invitada a programas de televisión.

Sin embargo, la cantante ha salido al frente con contundencia para aclarar los hechos y reafirmar que su presencia en la pantalla internacional se debe al mérito artístico y no a dinero.

La respuesta de Yahaira: “No he pagado absolutamente nada”

La salsera no dudó en desmentir rotundamente la versión que circula sobre supuestos pagos por figurar en medios argentinos. En conversación con el programa ‘América Hoy’, Yahaira se mostró segura de su trayectoria y del interés genuino que ha despertado su carrera en el exterior.

“No he pagado absolutamente nada, porque es una colaboración, cuando Ángela Leiva venga al Perú haré el mismo trabajo”, afirmó con claridad.

Plasencia explicó que su reciente aparición en ‘Pasión de Sábado’, uno de los programas del circuito musical argentino, se dio gracias a una invitación real, basada en el interés del conductor por su carrera artística.

Yahaira Plasencia en Argentina: ¿Un paso hacia el estrellato o una movida para llamar la atención? Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“El conductor de ‘Pasión de Sábado’ sabía de mí, sabía de mi carrera, me quedé impresionada”, relató con orgullo, destacando que su música empieza a ganar reconocimiento más allá de las fronteras peruanas.

La colaboración de Yahaira Plasencia con Ángela Leiva

Yahaira se encuentra en Argentina promocionando su nueva canción Las mujeres también se equivocan, en colaboración con Ángela Leiva, una de las figuras más destacadas de la cumbia argentina.

Esta alianza musical ha sido una estrategia clave para abrirse paso en el competitivo mercado musical del país sureño. La cantante se mostró entusiasmada con la oportunidad de compartir escenario con Leiva y recibir el cariño del público argentino.

“Estoy feliz, contenta y agradecida por el cariño del público”, comentó durante su participación en la prensa local. Para ella, esta experiencia marca un nuevo capítulo en su carrera, con el objetivo de expandir su música y conectar con audiencias internacionales.

Las críticas desde el programa de Magaly Medina a Yahaira Plasencia

El entusiasmo de Yahaira, sin embargo, fue contrastado por las críticas emitidas en el programa ‘Magaly TV La Firme’. En un reciente informe, Magaly Medina presentó declaraciones de dos periodistas argentinos que aseguraron que la artista no era conocida en ese país y que habría pagado por aparecer en televisión.

Yahaira Plasencia en Argentina: ¿Un paso hacia el estrellato o una movida para llamar la atención? Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Uno de ellos incluso mencionó que fue presentada como “la diosa” en un espacio que no goza de gran prestigio. “La llamaron la diosa, pero no es como que fuera un programa de artistas de nivel”, opinó Matías Vásquez, sugiriendo que ese tipo de presentaciones suelen ser pactadas con un pago de por medio.

Magaly, por su parte, reforzó esta idea al comparar a Yahaira con otras figuras peruanas que han logrado impacto real en el extranjero, como Grupo 5, dejando entrever que el alcance de Plasencia no habría sido tan significativo.

“No comparen, por favor, la voz de Yahaira con la de Ángela Leiva”, expresó la conductora, remarcando las diferencias vocales entre ambas cantantes.

Yahaira afirma que no tiene pareja y que está enfocada en su carrera

Pese a las críticas, Yahaira Plasencia ha optado por mantenerse firme y centrada en sus objetivos. En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, afirmó que actualmente no está interesada en relaciones sentimentales porque toda su atención está volcada en su carrera profesional.

La reacción de Yahaira Plasencia y Luis Fernando ‘El Diablo’ luego de ser captados cariñosos en piscina. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

“Estoy bien metida en lo mío, no tengo tiempo y me aburro rápido... Estoy conociendo gente. No voy a hacerme la santurrona”, dijo con honestidad.

Además, la artista celebró recientemente su cumpleaños número 31 con una fiesta en la playa del norte peruano, acompañada de fuegos artificiales y rodeada de amigos, entre ellos Paula Arias, líder de la Orquesta Tentación.

La celebración también generó rumores de un romance con Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, quien aclaró que entre ambos solo hay una buena amistad. “Solo diré que somos amigos, que no tengo nada que ocultar ni ella, y por respeto a mi vida privada no deseo opinar”, declaró Rodríguez.