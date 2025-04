La reacción de Yahaira Plasencia y Luis Fernando ‘El Diablo’ luego de ser captados cariñosos en piscina. Willax TV: 'Amor y Fuego'.

Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’ fueron captados muy cariñosos en una piscina de un hotel en una playa del norte del Perú. ¿El motivo?, la celebración por el cumpleaños de la salsera.

El programa de Willax, ’Amor y Fuego’, difundió imágenes exclusivas de ambos disfrutando de un día especial, lo que generó rumores sobre una posible relación entre los dos.

El video muestra a la cantante de salsa y al empresario compartiendo momentos relajados en una casa alquilada, rodeados de otras personas que también formaban parte de la fiesta.

Sin embargo, lo que destacó fue la evidente complicidad entre Yahaira y Luis Fernando, que pasó del festejo en el interior de la casa a una noche de piscina, donde ambos estaban a un lado de la piscina, muy románticos y compartiendo bebidas alcohólicas.

En las imágenes difundidas por el programa, se puede ver a ‘El Diablo’ abrazando a Yahaira por detrás, y ella, con una actitud relajada, tomando un sorbo de su bebida mientras se mantenían cerca el uno del otro.

Las declaraciones de Yahaira Plasencia: “Estoy soltera”

Al día siguiente de la celebración, Yahaira Plasencia regresó a Lima y fue vista almorzando en un restaurante de la Costa Verde con sus padres. Durante su salida, un reportero de ’Amor y Fuego’ se acercó para preguntarle sobre las imágenes que habían circulado, a lo que la salsera respondió con tranquilidad y sin mayores detalles.

“Que salga lo que tenga que salir… pasándola bonito en familia y todo muy bien. Estoy tranquila, estoy soltera y no tengo que dar explicaciones a nadie”, afirmó Yahaira, dejando claro que no sentía la necesidad de justificar su vida privada.

Con estas palabras, Plasencia se mostró relajada frente a la atención mediática y mantuvo su postura de independencia, reafirmando que estaba disfrutando de su tiempo en familia, sin preocupaciones por los rumores que giraban a su alrededor.

Yahaira Plasencia pasó su cumpleaños con Luis Fernando, exsaliente de Pamela López: terminaron juntos en la piscina. (Willax)

Luis Fernando también habla: “Somos amigos”

El popular empresario, por su parte, también reaccionó ante la difusión de las imágenes. La producción de ’Amor y Fuego’ se comunicó con él para conocer su versión de los hechos, y Luis Fernando dejó claro que no había nada que ocultar.

A través de un mensaje de WhatsApp, el empresario destacó la relación de amistad que mantenía con la cantante.

“Yo no tengo nada que ocultar, somos amigos. Ella es una persona muy linda en todo el sentido de la palabra, tiene una mirada limpia. Es práctica, resalta por su talento, adora a su familia y se desvive por sus padres y hermanos, eso deberían resaltar”, expresó.

Además, Luis Fernando se mostró molesto por los comentarios que, según él, se habían deslizado durante la cobertura mediática, mencionando que algunos adjetivos utilizados no eran prudentes. “Yo siempre me dirijo con respeto a ustedes, pero deslizan adjetivos que no son prudentes”, agregó, buscando poner en claro que, en su opinión, la relación con Yahaira era puramente amistosa y no merecía especulaciones malintencionadas.

Luis Fernando también habla de las imágenes con Yahaira Plasencia y asegura ser solo amigos. Captura TV: 'Amor y Fuego'.

Una amistad que levanta sospechas

A pesar de las respuestas tanto de Yahaira como de Luis Fernando, las imágenes difundidas continúan siendo el centro de atención, y muchos seguidores de la salsera se han mostrado divididos sobre la naturaleza de la relación entre ambos.

Mientras algunos creen que la cercanía entre ellos podría ser el inicio de una nueva historia de amor, otros aseguran que todo se reduce a una fuerte amistad y una coincidencia de momentos en la celebración.

Lo cierto es que tanto Yahaira Plasencia como Luis Fernando Rodríguez han dejado en claro que no están dispuestos a dar más detalles sobre su vida personal y que ambos prefieren mantener su privacidad.

