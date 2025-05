Robert Prevost: El nuevo Papa León XIV tiene compadre y una ahijada con el nombre de su madre en Piura

Hace casi 30 años, el ahora Papa León XIV aceptó ser padrino de la primera hija de Héctor Camacho, cuando estuvo realizando labores en Chulucana, Piura. (Crédito: Canal N)

El nuevo Papa León XIV, Robert Prevost, exobispo de Chiclayo y nacionalizado peruano, tiene no solo un compadre, sino también una ahijada, quien lleva el nombre de su madre. Esta relación es un testimonio más de los fuertes lazos que el Papa ha mantenido con la familia Camacho en Chulucana, en el norte del país, quienes han compartido momentos importantes con él a lo largo de los años.

La relación entre Robert Prevost y la familia Camacho ha sido cercana y significativa. Héctor Camacho, quien tiene una larga amistad con el ahoraSumo Pontífice, destaca la emoción de su familia al enterarse de la designación de Prevost como el nuevo Papa.

Papa León XIV en el bautizo de su ahijada en Piura. (Foto: Captura Canal N)

“Es algo increíble, verdaderamente mucha emoción, mucha alegría por parte de nosotros, de todos los chulucanenses, porque el Papa es amigo de todos”, afirmó Héctor en declaraciones ofrecidas a Canal N. Esta amistad se extiende no solo a Héctor, sino a toda su familia, quienes han recibido la noticia con gran orgullo y felicidad.

El Papa León XIV es padrino de una joven piurana. (Foto: Infobae Perú/Reuters/ Captura video Canal N)

Papa León XIV es padrino de joven piurana

Un hecho importante en esta relación es el compadrazgo de Héctor y Roxana con el Papa. La familia Camacho tuvo la oportunidad de participar activamente en la vida religiosa del Papa, especialmente durante el bautizo de su hija Mildre, quien tiene una conexión especial con el Papa, al ser su ahijada.

Según contó Hector Camacho, cuando nació su hija no había escogido su nombre y no sabía cuál escoger por lo que le consultó al ahora Papa León XIV. “Nació mi hija, es mujercita, pero no sabía qué nombre ponerle. Entonces él me dijo: ‘Puedes ponerle el nombre de mi madre. Mi mamá se llama Mildred’. A lo que respondí: ‘Es un honor para mi padre Roberto ponerle ese nombre. Así se llamará mi hija: Mildred’”, narró.

El Papa León XIV fue padrino de una niña en Piura hace casi 30 años. (Foto: Canal N)

El bautizo de Mildre se celebró en la Parroquia San José Obrero, en Chulucanas, con la participación del Padre Girone y la madrina Gioconda Cabrejo Camacho. Como Héctor recuerda, la presencia del Padre Roberto en ese momento fue significativa. “Para mí fue una gran emoción, porque el padre, como yo lo digo, siempre ha demostrado un cariño especial. Desde que lo conozco, siempre ha habido ese gran aprecio hacia mi esposo, un cariño sincero”, comentó Roxana.

Según la familia Camacho, el ahora Sumo Pontífice guarda una relación cerca con ellos y su hija. (Crédito: Canal N)

La ahijada del Papa León XIV

Mildre, hija de Héctor y Roxana, no solo lleva el nombre de la madre del Papa, sino que ha mantenido una relación estrecha con él a lo largo de su vida. A los 29 años, Mildre recuerda con emoción aquellos momentos en los que recibió las atenciones de su padrino, el Papa, como parte de un vínculo constante.

“Ha sido un padrino presente, siempre escribiendo, preguntando, saludando por cumpleaños”, indicó Mildre para el citado medio. La conexión con el Papa no solo ha sido personal, sino también constante, incluso cuando este vivió en el Vaticano y continuó con su labor religiosa.

Ahijada del Papa León XIV lleva el nombre de su madre. (Foto: Canal N)

Mildre recordó la emoción que vivió al enterarse de la designación de Robert Prevost como el nuevo Papa, especialmente cuando fue anunciada la elección mundialmente. “Justo estaba aquí viéndolo en vivo y vi que salió humo negro. Me quedé. Me senté y no me moví hasta que lanzaron la noticia del Habemus Papa”, relató. Esta emoción fue compartida por su familia, quienes recibieron llamadas y mensajes de felicitación. Para ellos, el nombramiento de Prevost como Papa no solo fue un hecho histórico, sino también una gran sorpresa personal.

La joven de 29 años contó que Robert Prevost ha sido un padrino presente para ella. (Crédito: Canal N)

Mantienen contacto

La relación con el Papa se mantiene viva a través de los recuerdos y las interacciones personales que la familia ha tenido a lo largo de los años. Héctor explicó que, aunque el contacto es ahora más limitado debido a las obligaciones del ahora Sumo Pontífice.

El compadre del Papa León XIV cónto que hace 20 días se comunicó por WhatsApp con el Sumo Pontífice, y aunque la comunicación fue breve, Robert Prevost le dijo “Gracias y bendiciones”, contó el Hector para el citado medio.