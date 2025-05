Robert Prevost: León XIV, el Papa nacionalizado peruano, no recibirá ningún beneficio económico como Sumo Pontífice

Rober Prevost, el Papa nacionalizado peruano, no recibirá ningún sueldo como Sumo Pontífice en el Vaticano. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/Reuters)

El cónclave de cardenales ha elegido a Robert Prevost, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, como el nuevo Papa León XIV. Prevost, quien fue exobispo de Chiclayo, ha sido designado para ocupar el puesto de máximo líder de la Iglesia Católica. Su elección ha causado revuelo no solo por su origen estadounidense y su conexión con Perú, sino también por una pregunta recurrente que surge en momentos de transición papal: ¿recibirá el nuevo Sumo Pontífice un salario?

La respuesta a esta cuestión no es nueva, ya que el fallecido Papa Francisco, en su época de pontificado, despejó cualquier duda al respecto a qué si recibía algún pago por ser el ‘representante de Pedro en la Tierra‘.

Newly elected Pope Leo XIV, Cardinal Robert Prevost of the United States appears on the balcony of St. Peter's Basilica, at the Vatican, May 8, 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

¿El Papa León XIV recibirá alguna asignación económica?

En un documental titulado Amén. Francisco Responde, dirigido por Jordi Évole, el Papa argentino fue enfático al afirmar que no percibe ninguna retribución económica por su labor. “A mí no me pagan nada”, aseguró Francisco cuando uno de los jóvenes presentes le preguntó sobre su salario. Según explica, “yo cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido”,expresó. De esta manera, el fallecido Sumo Pontífice dejó claro que, aunque es el líder espiritual de más de 1.300 millones de fieles en todo el mundo, su cargo no implica una remuneración económica directa.

La decisión de no asignar un salario al Papa responde a la naturaleza del cargo, el cual es una combinación de funciones religiosas y de jefe de Estado del Vaticano. A lo largo de la historia, los pontífices han gozado de todas sus necesidades cubiertas, lo que hace innecesaria la asignación de una nómina mensual.

Es decir, Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, no recibiría ninguna remuneración, pago, salario o beneficio económico durante su periodo como Sumo Pontífice. Esta decisión se entiente no solo como una tradición dentro de la Iglesia Católica, sino también una manera de poner en evidencia el carácter espiritual y no material de la misión papal.

¿Cómo se financian las necesidades del Papa?

Aunque no recibe un salario como tal, el Papa dispone de recursos para cubrir sus gastos personales y sus necesidades pastorales, los cuales son administrados por la Santa Sede. Según lo explicó el Papa Francisco en el documental mencionado, cuando necesitaba dinero para gastos personales, simplemente acudía a la administración del Vaticano para solicitarlo.

Cabe menciona que desde su elección en 2013, Francisco adoptó un estilo de vida notablemente austero. En contraste con sus predecesores, quienes residían en el majestuoso Palacio Apostólico, el Papa optó por vivir en la Casa Santa Marta, una residencia más modesta dentro del Vaticano. Esta actitud se mantuvo a lo largo de su papado y fue un punto de referencia para los futuros líderes de la Iglesia Católica.

Foto del papa León XIV saludando desde el balcón de la Plaza de San Pedro May 8, 2025. Vatican Media/Francesco Sforza/Handout via REUTERS

Personal del Vaticano si reciben un sueldo

Aunque el Papa no recibe un salario, los miembros del Vaticano sí tienen una estructura salarial bien definida. En la Curia Romana, la institución encargada de la administración de la Iglesia, los cardenales que desempeñan roles de responsabilidad en la Santa Sede reciben un salario mensual cercano a los 5.000 euros. Los obispos y sacerdotes, por su parte, tienen sueldos más bajos que oscilan entre los 1.500 y los 2.500 euros.

Por otro lado, los trabajadores laicos del Vaticano, quienes cumplen funciones administrativas, técnicas o de seguridad, perciben salarios similares a los de los funcionarios públicos italianos. Estos rangos salariales varían dependiendo de la antigüedad y el puesto que desempeñen, con sueldos que oscilan entre los 1.200 y los 3.000 euros mensuales.

Además de los salarios, el personal vaticano disfruta de varios beneficios, como el acceso a viviendas dentro del territorio vaticano, cobertura médica y la posibilidad de realizar compras en tiendas y supermercados con precios más bajos que los de la ciudad de Roma.

FOTO DE ARCHIVO. Cardenales rezan en la Capilla Sixtina, antes del cónclave para elegir al próximo papa en el Vaticano. 7 de mayo de 2025. Vatican Media/Handout vía REUTERS. ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR TERCEROS.

Fuentes de financiamiento del Vaticano

Los fondos que sostienen al Vaticano y sus actividades provienen de varias fuentes. Una de las principales es el Óbolo de San Pedro, una colecta anual que los fieles de todo el mundo realizan para apoyar las obras de caridad del Papa y las necesidades generales de la Santa Sede. A esto se suman los ingresos derivados del turismo, ya que millones de visitantes recorren anualmente la Ciudad del Vaticano y la Basílica de San Pedro, contribuyendo a las arcas del Vaticano a través de la compra de entradas y otros productos.

Además, el Vaticano obtiene recursos mediante la venta de sellos y monedas conmemorativas, donaciones privadas y la gestión de inversiones realizadas por el Estado vaticano.

En resumen, el Papa León XIV, al igual que su predecesor Francisco, no recibirá un salario como líder de la Iglesia Católica. Su vida, aunque respaldada por los recursos proporcionados por la Santa Sede, seguirá un modelo de austeridad que refleja el carácter de su misión.