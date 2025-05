Jorge Luna y Ricardo Mendoza se preparan para un show único dentro de la Torre Eiffel: “Será en septiembre”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se preparan para un show único dentro de la Torre Eiffel. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Los comediantes peruanos Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conocidos por su popular programa Hablando Huevadas, revelaron en Magaly TV La Firme este 8 de mayo un evento que marcará un hito en su carrera.

En una entrevista exclusiva, los humoristas anunciaron que el próximo 20 de septiembre se presentarán en la Torre Eiffel, en París, en un show único y exclusivo.

Luna y Mendoza explicaron que este no será un evento masivo como su histórica presentación en el Madison Square Garden de Nueva York. En esta ocasión, se tratará de un espectáculo más íntimo, dentro de la propia Torre Eiffel, y no en la explanada que rodea el monumento.

“No vamos a poner las sillas en la explanada, estaremos dentro de la Torre Eiffel. Cómo lo haremos, no lo sabemos”, señaló Jorge Luna, destacando que el formato será más cercano a un evento exclusivo para pocos. “Mientras más arriba, menos gente entra”, agregó Ricardo, refiriéndose a la ubicación dentro de la torre.

El sueño de presentar su show en Francia ha sido uno de los más esperados por los comediantes.

“Siempre nos preguntaban por qué no íbamos a Francia durante nuestras giras por Europa. Ahora por fin hemos decidido cumplir ese sueño”, expresó Ricardo Mendoza, quien agregó que a pesar de haber pasado por Francia en varias ocasiones, nunca se había dado la oportunidad de realizar un espectáculo allí.

“En toda la gira europea, siempre cuando pensábamos en España, Italia, Londres, incluso Japón, nos decían, ¿por qué no en Francia?”, añadió Mendoza.

Magaly Medina y su esposo son los invitados especiales

Durante la entrevista, también hubo espacio para bromas y camaradería, especialmente cuando los comediantes hablaron sobre su relación con Magaly Medina.

En un tono distendido, Jorge Luna invitó a la conductora a asistir al evento en París. “Magaly puede ir con su esposo o enviar al reportero”, bromeó Luna, destacando la cercanía que mantiene con la periodista.

Mendoza, por su parte, subrayó que “hay un sitio reservado solo para ella, porque el evento será bien limitado”, refiriéndose a la exclusividad del show.

Además de este anuncio, los comediantes aprovecharon para comentar sobre sus proyectos personales. Ricardo Mendoza habló de sus nuevas iniciativas empresariales, como su marca de ropa y su equipo propio de fútbol. El comediante también reveló sus emprendimientos, señalando que la relación entre ambos es cercana, sin celos ni competencia. “Lo compartimos, es algo bonito. No hay límites”, dijo Mendoza entre risas.

El anuncio del show dentro de la Torre Eiffel es otro paso más en la exitosa carrera internacional de Hablando Huevadas. Después de conquistar públicos en Estados Unidos, Japón y otros países, los comediantes peruanos continúan expandiendo su presencia internacional.

“Es un año bastante bonito, hemos trabajado mucho, pero siempre nos lo pasamos bien”, afirmó Mendoza, mientras que Luna concluyó con la promesa de un show inolvidable para todos los asistentes en París.

Ricardo Mendoza comparte tierna propuesta de matrimonio con emotiva dedicatoria a su novia

En su publicación, Ricardo acompañó la foto con un extenso y romántico texto dedicado a Katya. “Estoy muy feliz de compartir contigo este momento, @katya.mosquera. Es jodido que entres en mi mundo, no es un mundo ‘habitual’, pero me has sabido entender y yo a ti”, escribió, reconociendo que su vida, marcada por los escenarios, la fama y el humor ácido, no siempre es fácil de llevar.

La declaración de amor continuó con una reflexión sobre el valor de la intimidad y la tranquilidad que ha encontrado en su relación: “Muchos más retos se nos vienen encima, más como siempre te digo y diré: Lo más bonito de nuestros días es que llegamos a casa a sentirnos seguros y en compañía”.

Ricardo Mendoza comparte tierna propuesta de matrimonio con emotiva dedicatoria a su novia: "Vamos por esta aventura juntos".