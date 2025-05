Rodrigo González y Gigi Mitre se emocionaron al saber que el papa León XIV es peruano: “No lo esperaba”

Rodrigo González y Gigi Mitre se emocionaron al saber que el papa León XIV es peruano: “Se nos aguaron los ojos”. | Amor y Fuego.

Los conductores de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre, iniciaron su programa opinando sobre la elección del nuevo líder de la iglesia católica. Ellos dieron a conocer que cuando escucharon que el nuevo papa sería Robert Prevost, no sabían que tenía una relación cercana con el Perú.

Sin embargo, cuando empezó a salir información del exobispo de Chiclayo, ahora papa León XIV, no pudieron evitar mostrar su emoción. “Fue un momento inesperado”, señaló el popular ‘Peluchín’ cuando empezó a hablar sobre el tema.

Asimismo, Rodrigo González consideró que el momento en que el papa León XIV manda saludos a Chiclayo fue el más emocionante. “Nos ha emocionado a todos en esa primera aparición. Agradeciendo y mandando saludos a Chiclayo. Tenemos ese momento emocionante”, indicó.

Rodrigo González y Gigi Mitre emocionados por la nacionalidad peruana del nuevo papa León XIV. (Foto: Captura de 'Amor y Fuego')

El conductor de ‘Amor y Fuego’ también se animó a dar algunos datos de Robert Prevost, indicando que es el primer papa de nacionalidad estadounidense; sin embargo, en su primer discurso, mando un saludo a Chiclayo, ciudad ubicada al norte del Perú.

“Es primera vez en la historia que hay un papa estadounidense; sin embargo, el saludo fue para nuestro país. Cuarenta años en el Perú han hecho, aparte de la nacionalidad, se le nota el corazón peruano”, precisó visiblemente emocionado.

Gigi Mitre fue la más emocionada al comentar sobre la elección del nuevo sumo pontífice, indicando que cuando escuchó el saludó que mandó al Perú, no pudo evitar quebrarse, más aún sabiendo que él habido vivido durante más de dos décadas en el norte del país.

“A muchos peruanos se nos aguaron los ojos. Muchos no lo esperábamos. No todos conocíamos a quién ahora es el papa. Yo no sabía quién era y cuando dijo Perú se me puso la piel de gallina, se me aguaron los ojos. Que alegría para todos”, señaló.

¿Qué mensaje mandó León XIV al Perú en su primer discurso?

La elección de Robert Francis Prevost como papa León XIV ha marcado un capítulo histórico en la iglesia católica. Nacido en Chicago, Estados Unidos, el nuevo pontífice cuenta con una trayectoria pastoral destacada y una conexión profunda con el Perú, país que lo acogió durante varios años como misionero y obispo. Su compromiso con las comunidades peruanas fue tan estrecho que optó por nacionalizarse como peruano, lo que ha generado gran orgullo entre los fieles del país andino.

Desde el Vaticano, León XIV dedicó unas emotivas palabras a la nación que lo acogió durante su misión evangelizadora. En su mensaje, el pontífice recordó con afecto a la diócesis de Chiclayo, donde sirvió como obispo, y agradeció el cariño y la fe del pueblo peruano. “Un saludo a todos aquellos, de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo”, expresó con emoción.

El papa León XIV es aficionado del tenis (REUTERS/Yara Nardi)

La relación del papa León XIV con el Perú comenzó en 1985, cuando viajó como misionero agustino a la región de Chulucanas. Su servicio en zonas rurales y su cercanía con la gente le ganaron el respeto y aprecio de muchas comunidades. Hoy, convertido en líder de la iglesia católica, su mensaje refuerza la conexión espiritual con los peruanos y pone en evidencia la huella que su labor dejó en el país.