Nuevo aeropuerto Jorge Chávez será inaugurado sin importante oficina que beneficia a viajeros

Magaly Medina respalda la decisión de Onelia Molina de terminar con Mario Irivarren: “Muy digna, dijo ‘hasta aquí nomás’” En Magaly TV La Firme, la conductora respaldó la decisión de la integrante de EEG de terminar con Mario, asegurando que la joven reaccionó de manera digna ante las confesiones de su ex y el escándalo que causaron

Magaly Medina a Ale Baigorria por no disfrutar de su luna de miel y responder a sus críticos: “Todo lo quieres tener bajo control” La conductora cuestionó a la empresaria que ha priorizado responder a las críticas sobre su boda, en lugar de disfrutar de su luna de miel junto a Said Palao. Según la periodista, la exchica reality debería aprender a separar su vida privada de la exposición pública