Las prioridades del premier Adrianzén: PCM tiene hace una semana el nuevo reglamento que podría depurar a 40.000 mineros del REINFO

La falta de acción del premier Adrianzén genera incertidumbre sobre la continuidad del proceso de formalización minera.

No llegó a tiempo para Poderosa y Pataz. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), liderada por el premier Gustavo Adrianzén, mantiene en su poder el nuevo reglamento de la Ley 32213, que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta junio del 2025, desde hace una semana. La aprobación de este dispositivo es urgente, pues podría suponer la depuración, en menos de un mes y medio, de casi 40.000 mineros de pequeña escala que permanecen indebidamente inscritos y amparados por la ley peruana.

La Ley N.º 32213 entró en vigor el 28 de diciembre de 2024, y el Poder Ejecutivo tenía un plazo de 30 días hábiles para emitir su reglamentación, el cual culminó el 12 de febrero de 2025. La normativa tenía por objetivo ampliar el plazo de formalización del REINFO hasta el 30 de junio de 2025, con la posibilidad de una prórroga adicional de seis meses mediante decreto supremo.

¿Por qué? Según explicó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la extensión del REINFO busca establecer una ventana transitoria para la implementación de una nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, que eventualmente derogará, precisamente, la actual Ley N.º 32213. Pero ahora todo se encuentra congelado en el despacho del premier Adrianzén.

PNP da detalles de la búsqueda de los 13 mineros secuestrados en mina de Pataz. (Foto: FB/FerrenafeInformaCN)

REINFO será ampliado hasta diciembre del 2025

Fuentes del sector denunciaron para Infobae Perú que el documento, elaborado por la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Minem, permanece desde el martes pasado bajo el escrutinio de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) de la PCM. Por esos días, llegaba también la alerta del secuestro de 13 trabajadores de Minera Poderosa en Pataz. Sin embargo, ninguno de las dos contingencias ha ganado la prelación necesaria.

“Estamos, lamentablemente, todavía esperando que salga el reglamento de la ley. Para nosotros, es fundamental, porque si no sale, no podemos avanzar. Se espera que sean depurados entre el 30% y 40%, por lo menos”, señaló.

La misma fuente dijo esperar que el periodo de ampliación del REINFO, que agrupa a unos 86.000 mineros en proceso de formalización a la fecha, sea extendido, indefectiblemente, hasta diciembre del 2025. Vale mencionar que, bajo el sistema obsoleto, solo 2.500 han logrado completar el proceso en los últimos 12 años.

“Como es un tema que involucra varios sectores, no solamente al minero, se tiene que efectuar una revisión. Lo revisan todos los sectores; algunos opinan que no, algunos quieren hacer un cambio, otro cambio, y eso es lo que demora el tema. Yo aspiro que esto no tome más de un par de semanas”, reconoció la fuente.

Jorge Luis Montero. ministro de Energía y Minas. El REINFO ha sido un feracaso para regularizar a pequeños mineros del Perú.

Poderosa y el negocio de la minería aurífera de pequeña escala

¿Cómo funciona el negocio de Poderosa? La minera realiza sus propios trabajos de extracción del metal dorado, pero parte de su concesión en Pataz también la terceriza con pequeños mineros artesanales, los cuales deben declarar le formalmente su trabajo.

Un proceso similar al de la agroindustria, donde el grande le compra al pequeño y le asegura rentabilidad a sus operaciones. Ese fue el caso de la empresa R&R, que perdió a los 13 trabajadores.

“En el caso de la mina de oro, el pequeño minero entra y produce en vetas que no son tan profundas y que él, con su poca maquinaria, puede explotar rápidamente. Normalmente, las minas de cobre requieren mucha más maquinaria, porque tienen que ingresar más hacia el fondo del territorio, y por eso es que es más complicado hacer minería a pequeña escala con cobre. En cambio, el minero pequeño de oro opera en superficie, 100 o 200 metros por debajo. Y ahí es donde los interceptan. Mientras, la minería grande tiene excavaciones que van más allá de 1.000 o 2.000 metros. Esa es la diferencia”, explicó otra fuente.

Retrasos en la Ley MAPE podrían impactar directamente en la economía de comunidades mineras dependientes del REINFO.

REINFO: el nuevo reglamento a la espera del premier Adrianzén

El problema de la minería ilegal de oro en el Perú trasciende largamente a Pataz. Existen, según la misma fuente, hasta 10 polos identificados en todo el territorio, que incluyen no solo a La Libertad, sino también a Madre de Dios, Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco, entre otros.

Las zonas de asentamiento son conocidas por las autoridades, pero no logran erradicar una actividad que ha logrado enraizarse como parte del motor económico de esas regiones. El problema está en que Pataz, a diferencia de otras localidades, ni siquiera es una zona confinada.

“La minería ilegal no solo afecta zonas remotas, como la Cordillera del Cóndor, sino también áreas más accesibles, como Cerro del Toro en La Libertad. Este último caso resulta especialmente preocupante, ya que, al estar relativamente cerca de centros urbanos, debería ser más fácil de controlar”, indicó para Infobae Perú.