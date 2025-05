Gustavo Adrianzén es un “desgraciado”, según padre de minero asesinado en Pataz: “Ese señor debe salir de la PCM”

El presidente del Consejo de Ministros ha sido cuestionado por negar el secuestro de trabajadores que resultaron asesinados

La desaparición de 13 mineros en Pataz alertó a la localidad, pero no ocurrió lo mismo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) donde el premier Gustavo Adrianzén dijo desconocer la existencia de una denuncia por secuestro. Al confirmarse la masacre de los trabajadores, sus deudos exigen la renuncia del funcionario del gobierno de Dina Boluarte y una respuesta clara de la empresa R&R.

“Usted es un patán, un desgraciado porque no ha tenido la contemplanza con aquellos que han estado retenidos por estos delincuentes; sin embargo, usted sale a decir que el día viernes no sabía nada, que no había ninguna denuncia y esa es una mentira grande. Que sepa la nación. El día martes a las 10:00 p.m. se presentó una denuncia y estoy indignado por esa actitud suya”, dijo Enrique Carbonel, padre de uno de los mineros asesinados.

Deudos de los asesinados en Pataz piden la renuncia de Gustavo Adrianzén. (Foto: PCM)

El familiar de Josué Carbonel Beltrán ha instado al presidente del Consejo de Ministros a realizar una declaración pública para desmentir las afirmaciones hechas hace unos días. “Estos son seres humanos, señor. Por eso estoy indignado con esta actitud”, agregó para luego solicitar la instalación de una base militar en Pataz ante la falta de presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Carbonel lamentó que hasta el momento, la empresa en la que laboró su hijo no se haya puesto en contacto con los deudos. Desconocen cuál será el procedimiento en torno a los restos de sus seres queridos, carecen de ataúdes y movilidad para llevarlos hasta las regiones de las que provienen . “Que se haga cargo la empresa, son los únicos responsables”, agregó para luego recordar que el premier Gustavo Adrianzén debe dar un paso al costado. “He llegado a saber que el Congreso lo va a interpelar, pero puede ser una payasada. Ese señor debe salir de la PCM. Exigimos que este señor debe salir del cargo”, dijo enérgicamente a Canal N.

Gustavo Adrianzén no ha respondido, hasta el momento, al pedido de renuncia de los deudos de Pataz. REUTERS/Sebastian Castaneda

Como se recuerda, el último 30 de abril Adrianzén indicó que “se recibieron audios que presuntamente daban cuenta de estos secuestros, pero hasta la fecha no tenemos denuncias. Ahora mismo estoy revisando si algo más ha llegado y no tengo variación. No tenemos noticias de que se haya producido el hecho”. La mañana del 4 de mayo se confirmó que se encontraron los cuerpos de los mineros secuestrados y se estima que fueron asesinados una semana antes.

Anuncian paro indefinido

La provincia de Pataz, en La Libertad, ha anunciado un paro indefinido a partir del 5 de junio, en respuesta a la creciente inseguridad y al incumplimiento de promesas gubernamentales. El alcalde Aldo Mariño confirmó la medida tras la masacre de 13 mineros contratados por la empresa R&R, quienes fueron hallados sin vida en un socavón, con signos de tortura y ejecución. Este trágico suceso ha intensificado la crisis de seguridad en la región, atribuida a la minería ilegal y al accionar de organizaciones criminales.

Alcalde de Pataz responde a Gustavo Adrianzén: "El premier está en cualquier país menos en el Perú" | Latina TV

Mariño expresó su frustración por la falta de acción del gobierno, señalando que la presidenta Dina Boluarte no ha cumplido con compromisos previos, como la construcción de una carretera y un hospital en la provincia. Aunque la reunión con la mandataria estaba programada para tratar temas de infraestructura, la gravedad de los recientes acontecimientos ha obligado a incluir la crisis de seguridad en la agenda.

Para visibilizar la situación, el alcalde anunció una caminata desde Tayabamba hasta Lima, iniciando el 12 de mayo, como una manifestación pacífica en busca de soluciones concretas. Mariño también criticó la inacción del primer ministro Gustavo Adrianzén, acusándolo de desinterés ante la violencia que afecta a comunidades humildes. “El premier está en cualquier país, menos en Perú. Si hubiese sido un miembro de su familia, hubiese actuado desde el primer día, pero como era gente humilde les ha importado un pepino”, dijo Mariño.